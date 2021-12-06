中國將設首座非洲西岸基地？美情報：赤道幾內亞為目標

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白宮首席國家安全副顧問范納（Jon Finer）10月率團訪問赤道幾內亞，盼說服對方總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）及擔任副總統的兒子提奧多林（Teodoro Teodorin Nguema Obiang Mangue）拒絕中方。
報導指出，美國情報單位2019年開始蒐集中國在赤道幾內亞相關軍事意圖的蛛絲馬跡。川普政府卸任前夕，一名五角大廈高層官員到訪，但顯然沒能讓恩格瑪父子理解到美方重視程度。如今拜登政府索性傳達更直白的信號：當美中全球競爭的夾心餅乾無疑極為短視。
美國對中非小國如此大費周章反映華府和北京間日益緊張的局勢。兩國目前為台灣地位、共軍試射極音速武器與COVID-19疫情起源等多項議題爭執不休。
美方官員透露，北京很可能相中赤道幾內亞最大城巴塔（Bata）。巴塔已有中方在幾內亞灣所建的深水商港，還有良好的高速公路連結到鄰國加彭與中非內陸。
赤道幾內亞過去是西班牙殖民地，1968年脫離殖民而獨立，人口約140萬。近年中國大力協助訓練、裝備赤道幾內亞的警察。
北京2017年在非洲東岸的吉布地（Djibouti）建立第一個海外軍事基地。吉布地是扼守紅海、亞丁灣到蘇伊士運河的戰略要地，美國非洲司令部稱中方在當地的碼頭可泊靠航艦與潛艦。
美軍非洲最大基地同樣在吉布地，當地的勒蒙尼軍營（Camp Lemonnier）駐有美軍4500人，中方的基地距勒蒙尼軍營僅6英里。
五角大廈資助智庫「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人員南圖利亞（Paul Nantulya）說：「中國不只像美國般建造軍事基地，中方的模式非常不同，會結合民用與安全要素。」
據中國政府的資料，中國國營企業過去20年已在非洲興建100座商港。
美國非洲司令部司令湯生（Stephen Townsend）今年4月在參議院聽證時曾稱「來自中國『最顯著的威脅』，會是在非洲大西洋沿岸的海軍軍用設施。我所謂軍用在意涵上不光是一個可以泊靠、加油和補貨的地方，而是指一個可以重新整補彈藥、維修艦艇的港口」。（譯者：陳亦偉）1101206