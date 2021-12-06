台派青年「民進青協會」成立  宣示全面迎戰公投、2022

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吳鵬飛指出，成立大會在共同創辦人林忻棣的主持下，透過民主機制選出第一屆理事長黃耀陞、副理事長黃子誠及游善閔、理事林郁芳、葉宸宇、林昇弘、吳鵬飛、陳亮維、黃彥誠、監事長吳宇文、監事陳汶軒、陳奕勝，並聘任前政黨黨工賴稚文為首任秘書長；同時，同為該會會員的台北市議員參選人陳聖文亦到場祝賀。
曾任立委助理的首任理事長黃耀陞表示，現今的青年對於政治的想法已漸漸朝向議題導向，其對於政黨的黏著度相較以往低，而台灣的政治甄補體制恐日趨菁英化；同時，現在的國家輪廓是在數十年前提出，已逐漸無法勾勒出青年世代對於未來的期待，所以協會將以培育「以務實的精神，從事政治實的青年人才為首要目標。
黃耀陞強調，接下來該會將辦理許多精緻的培訓課程，讓有興趣的青年朋友們能體會到政治場域的「真實樣貌」，並將結合1月9日的中二選區補選與中正萬華立委罷免以及2022年的地方選舉，媒合學員至各參選人競選辦公室「練兵」，為未來的國家政治接班梯隊建立人才庫，並弭平青年參政的政治資源落差。
從事地方議會工作的監事長吳宇文則指出，該會嘗試了許多創舉，其有鑿於人民團體法下的寡頭領導制，故在組織設計上朝向扁平化、直接參與為目標，例如規定會員皆需要選定一個會務組別加入參與，以此將每位會員皆訓練成「即戰力」，並能與地方接地氣，隨時投入不同的政治場域工作。
陳聖文引述總統蔡英文的話表示，「我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。」，他接下來也將提供競選辦公室實習機會給協會成員，讓青年互助。
副理事長黃子誠補充，該會身為公共倡議的組織，其對於兩週後的全國性公投自然也不會缺席，他們將全力的號召青年朋友返鄉投票；同時亦會安排青年下鄉與地方民眾對話，要以更親近鄉土的方式，呼籲大家「投下四個不同意」，破解國民黨的謊言。