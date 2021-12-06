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台派青年「民進青協會」成立  宣示全面迎戰公投、2022

▲由50位來自不同場域的青年政治工作者及大學生，自發串連的「臺灣民主進步青年協會」，4日在台北市舉辦成立大會。（圖／臺灣民主進步青年協會提供）
▲由50位來自不同場域的青年政治工作者及大學生，自發串連的「臺灣民主進步青年協會」，4日在台北市舉辦成立大會。（圖／臺灣民主進步青年協會提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-06 12:04:01

由50位來自不同場域的青年政治工作者及大學生，自發串連的「臺灣民主進步青年協會」，4日在台北市舉辦成立大會，該會宣示將透過務實的對話與辯證，為未來的台灣國家藍圖輪廓找出另一種可能性。

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兼任發言人的理事吳鵬飛表示，創會的50位會員背景多元，有國會助理、議會助理、地方政府幕僚、政黨黨工、NGO工作者、大學生甚至還有工程師；他們共同認為台灣即將邁入下一個階段，現有的政治結構在未來30年內將產生重大變化，是故自發串連創建協會，希望能提出對未來國家藍圖輪廓的另一種想像。

吳鵬飛指出，成立大會在共同創辦人林忻棣的主持下，透過民主機制選出第一屆理事長黃耀陞、副理事長黃子誠及游善閔、理事林郁芳、葉宸宇、林昇弘、吳鵬飛、陳亮維、黃彥誠、監事長吳宇文、監事陳汶軒、陳奕勝，並聘任前政黨黨工賴稚文為首任秘書長；同時，同為該會會員的台北市議員參選人陳聖文亦到場祝賀。

曾任立委助理的首任理事長黃耀陞表示，現今的青年對於政治的想法已漸漸朝向議題導向，其對於政黨的黏著度相較以往低，而台灣的政治甄補體制恐日趨菁英化；同時，現在的國家輪廓是在數十年前提出，已逐漸無法勾勒出青年世代對於未來的期待，所以協會將以培育「以務實的精神，從事政治實的青年人才為首要目標。

黃耀陞強調，接下來該會將辦理許多精緻的培訓課程，讓有興趣的青年朋友們能體會到政治場域的「真實樣貌」，並將結合1月9日的中二選區補選與中正萬華立委罷免以及2022年的地方選舉，媒合學員至各參選人競選辦公室「練兵」，為未來的國家政治接班梯隊建立人才庫，並弭平青年參政的政治資源落差。

從事地方議會工作的監事長吳宇文則指出，該會嘗試了許多創舉，其有鑿於人民團體法下的寡頭領導制，故在組織設計上朝向扁平化、直接參與為目標，例如規定會員皆需要選定一個會務組別加入參與，以此將每位會員皆訓練成「即戰力」，並能與地方接地氣，隨時投入不同的政治場域工作。

陳聖文引述總統蔡英文的話表示，「我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。」，他接下來也將提供競選辦公室實習機會給協會成員，讓青年互助。

副理事長黃子誠補充，該會身為公共倡議的組織，其對於兩週後的全國性公投自然也不會缺席，他們將全力的號召青年朋友返鄉投票；同時亦會安排青年下鄉與地方民眾對話，要以更親近鄉土的方式，呼籲大家「投下四個不同意」，破解國民黨的謊言。

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