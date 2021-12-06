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林秉樞掀新潮流風暴　綠委要更多綠營人士自清

▲民進黨立委陳亭妃今呼籲，更多綠營人士應該站出來一次自清。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲民進黨立委陳亭妃今呼籲，更多綠營人士應該站出來一次自清。（資料圖／記者呂炯昌攝）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-06 12:11:19｜2021-12-06 12:11:50

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，事後卻傳出林秉樞與民進黨新潮流立委較好而掀起一場風暴，但新系卻否認林秉樞是派系人馬。民進黨正國會的立委陳亭妃今（6）日受訪指出，希望曾經真的跟林秉樞關係不錯、曾經合作過的人，還是都要一次講清楚，更多綠營人士應該站出來一次自清。

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陳亭妃說，依照媒體報導，林秉樞是有計劃要接近，林扮演什麼角色、這幾年在做什麼動作，相關的人士或是跟林秉樞有關的，其實應該站出來一次講清楚，不要是1次、2次、3次的爆，因為林好像都會錄音，不知道後面還有什麼未爆彈，還好自己跟他一點都不認識，也沒有關係。

民進黨湧言會立委趙天麟指出，這件事情歪樓的太厲害，把林秉樞變成說是某種派系的朋友，或者說是網軍的大對決，他覺得都有點失焦。這件事就是林秉樞對高嘉瑜施暴，這樣違法、不恰當行程應該要繩之以法，並把社會安全網做好。

趙天麟說，如果一直把導向變成說是民進黨的派系鬥爭，網軍的縱橫千秋，這樣做法反而讓這件事情的本質模糊掉了，現在的證據無法去凸顯這狀況。林秉樞是用比較不老實的方法，去交朋友，若要講成新系代表或是網軍代言人，這樣算言過其實。

至於高嘉瑜事件是否衝擊公投？陳亭妃表示，這是兩碼子事不用扯在一起，高嘉瑜這是家暴事件，但現在跑道另外一個軸線是始料未及的。像她假日都去騎腳踏車宣傳，就是希望大家能夠重視公投的議題。

趙天麟則說，這問題扯到派系、網軍的問題，最後又變成公投同意票，如果推這樣風向，這行為「跟林秉樞好不到哪裡去」。那如果有任何政治力量想要利用這樣的歪樓來導入公投，這個對於高委員不公平，還是回到事情的本身比較好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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