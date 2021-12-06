林秉樞掀新潮流風暴　綠委要更多綠營人士自清

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民進黨湧言會立委趙天麟指出，這件事情歪樓的太厲害，把林秉樞變成說是某種派系的朋友，或者說是網軍的大對決，他覺得都有點失焦。這件事就是林秉樞對高嘉瑜施暴，這樣違法、不恰當行程應該要繩之以法，並把社會安全網做好。
趙天麟說，如果一直把導向變成說是民進黨的派系鬥爭，網軍的縱橫千秋，這樣做法反而讓這件事情的本質模糊掉了，現在的證據無法去凸顯這狀況。林秉樞是用比較不老實的方法，去交朋友，若要講成新系代表或是網軍代言人，這樣算言過其實。
至於高嘉瑜事件是否衝擊公投？陳亭妃表示，這是兩碼子事不用扯在一起，高嘉瑜這是家暴事件，但現在跑道另外一個軸線是始料未及的。像她假日都去騎腳踏車宣傳，就是希望大家能夠重視公投的議題。
趙天麟則說，這問題扯到派系、網軍的問題，最後又變成公投同意票，如果推這樣風向，這行為「跟林秉樞好不到哪裡去」。那如果有任何政治力量想要利用這樣的歪樓來導入公投，這個對於高委員不公平，還是回到事情的本身比較好。
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