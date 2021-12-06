名家論壇》鄭仲嵐／岸田文雄當機立斷　決定日本防疫成效

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對於決定如此快速，岸田當時稱是「為了避免最糟糕的事態，我們不得不採取緊急避難預防措施」，該項決議一出，不少日本人對此表示贊同。回顧2020年，當時菅義偉就任首相之時，採取相對寬鬆地防疫對策。甚至在當年夏天起推廣「Go To Travel」等旅遊嘉惠政策，鼓勵人民出遊。
在這樣的推廣下，結果造成Beta型的確診者在2020年年底前開始直線上升，到了年底時，單單東京已經輕易突破單日1000人。隨後來到2021年春天後，Delta變種開始在全世界蔓延，但菅義偉政權仍是礙於東京奧運即將舉辦，不能收緊隔離規定，結果造成在奧運期間Delta變種大爆發，最後中下菅義偉政權早早下台。
因此，這次岸田文雄在Omicron變種入侵前，立刻採取「快到斬亂麻」動作，雖然得到不少日本人大力稱讚。然而，隨後的其他政策卻造成日本社會內的大幅討論。
禁止令一度引發爭議
就在宣布新外國人暫停入境後，岸田政權隨即在11月29日以迅雷不及掩耳地速度再度宣布，暫停一切12月1日至31日的任何新航班預約，其中也包括日本國人在內。這樣的「變相禁止令」一出，也掀起日本國內正反兩極的意見。
主要的意見，包括「政府這樣的立意雖然良好，但是現在才是年底回國的預約旺季，如果回不來會很困擾」。日本在10月起解除緊急事態宣言後，對於海外回國人士也採取較寬鬆的限制，凡是打滿兩劑疫苗的人，只要居家自主健康管理三天即可。
因此對於不少原先想在年底回日本的國民來說，因為只有三天隔離，只要在兩週前抓好時間訂票即可。但是在岸田政權的「國民回國禁令」發出後，許多在海外的日本僑胞一時沒收到訊息，打電話跟航空公司訂票時才被拒絕，出現不少消費爭議。
最後，岸田政權在12月2日時取消了日本僑報不得新預約航班的規定。岸田也在2日記者會上坦言「確實造成一部分的混亂，我已經指示國土交通省要謹慎地考慮到僑胞的需要」。國土交通省大臣齊藤鐵夫更是在記者會上直接謝罪表示「造成國民大眾這麼大的混亂，真的相當對不起！」
然而，當初的「僑胞新預約禁止」是誰所建議？也陷入各說各話的情形，但無論如何，岸田政權想要展現在行政效率上的「快速進擊」，卻還是有各部會間橫向溝通的老問題。
醫療資源的集中利用
對付未來Omicron變種可能的大爆發，對於醫療資源的分配也要著實到位。岸田文雄也在4日召開專家學者會議，在會議中明確指示「對於有限地醫療資源，將全力投注在Omicron變種上，這是聽取專家學者的建議指教後，先採取的對策」。
本來在先前眾議院選舉告一段落下，岸田政權預計在12月初召開臨時國會，隨後岸田也有訪美行程，預計跟拜登總統進行會面，但因為Omicron變種突然出現，讓岸田文雄不得不將戰線拉回到國內防疫。
然而，就整體戰略而言，岸田文雄的防疫策略還是達到「快、狠、準」，並要求目前被列為觀察名單的國家與地區的入境人士要在指定的設施隔離。厚生勞動省也迅速應對，將隔離設施擴充2000間房，預計總共來到9350間。厚生勞動大臣後藤茂之也稱「我們已經想像到最壞的事態，希望能夠儘快準備我們能準備的」。
日本的新型冠狀病毒確診，在2021年12月已經超過172萬，過去一年多日本政府在防疫政策上較為放寬的結果下，也付出了其代價。這次岸田文雄的「當機立斷」雖然獲得不少稱讚，但隨後的政策也招致批評。正如同過去兩任首相相對樂觀，學到不少教訓，這次岸田的果斷防疫，也正會影響到半年後日本的防疫成果。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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