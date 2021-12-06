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吃下整顆聖誕樹？9大浮誇甜點　23公分泡芙塔尬鬆餅塔

▲聖誕節最浮誇的甜點？一次吃下高達23公分整顆聖誕樹！（圖／The Patissier Taiwan、KIEHL’S COFFEE HOUSE提供）
▲聖誕節最浮誇的甜點？一次吃下高達23公分整顆聖誕樹！（圖／The Patissier Taiwan、KIEHL’S COFFEE HOUSE提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-06 16:39:26

年末聖誕節就是實現夢想的日子，難得歡樂的時刻不拘泥卡路里熱量、不在意體重，眾多浮誇系甜點紛紛顛覆想像，比高、比美、比澎湃！《NOWnews》為大家盤點9大必吃聖誕甜點，甜點控還不趕緊筆記。

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▲聖誕泡芙塔，分別藏有巧克力、草莓、百香果、香緹鮮奶油4種口味，咬下才知道驚喜。（圖／The Patissier Taiwan提供）
▲聖誕泡芙塔，分別藏有巧克力、草莓、百香果、香緹鮮奶油4種口味，咬下才知道驚喜。（圖／The Patissier Taiwan提供）
▲聖誕莓果蛋白霜蛋糕，內有優格打成的莓果慕斯輕甜爽口。（圖／The Patissier Taiwan提供）
▲聖誕莓果蛋白霜蛋糕，內有優格打成的莓果慕斯輕甜爽口。（圖／The Patissier Taiwan提供）
來自新加坡的頂級法式精品蛋糕店The Patissier，創立於2000年，以源自法國傳統烘焙的純手工蛋糕為主打。為聖誕節獨家推出一款使用40顆手作泡芙，打造高達23公分的聖誕夢幻泡芙塔，超吸睛。適逢草莓季為招牌蛋白霜蛋糕，推出台灣限定莓果優格口味，鬆脆酸甜。

▲聖誕美式鬆餅塔。（圖／KIEHL’S COFFEE HOUSE提供）
▲聖誕美式鬆餅塔。（圖／KIEHL’S COFFEE HOUSE提供）
紐約最潮美式保養品牌契爾氏開設咖啡店KIEHL’S COFFEE HOUSE，年末把整顆聖誕樹端上餐桌，使用進口純濃抹茶粉製成的鬆軟美式鬆餅和香草鮮奶油層層疊起，搭配當令新鮮水果和果乾，再淋上精心熬製的蜂蜜草莓醬，酸甜綴有茶香。

▲Nekoneko shokupan獨家聖誕貓咪生吐司。（圖／Global Mall提供）
▲Nekoneko shokupan獨家聖誕貓咪生吐司。（圖／Global Mall提供）
風靡日本的Nekoneko shokupan貓咪生吐司，將於12月10日起推出獨家「聖誕貓咪生吐司」，來自日本的草莓大理石煉乳，融合黑金可可及水滴巧克力豆，有如閃電般搶眼的黑粉斑紋，充滿驚喜！

▲左起：耶誕濃巧克、耶誕紅絲絨，期間限定冰淇淋。（圖／COLD STONE提供）
▲左起：耶誕濃巧克、耶誕紅絲絨，期間限定冰淇淋。（圖／COLD STONE提供）
COLD STONE酷聖石推出耶誕新品冰淇淋，將經典蛋糕翻轉成冰淇淋口味，甜紅脆餅上盛裝著4倍爆濃巧克力冰淇淋拌入爽脆Oreo；或拌入酸甜草莓與巧克力醬，揉合可可香氣的紅絲絨冰淇淋，香甜誘人。

▲星巴克12月推出繽紛派對那堤、繽紛派對奶霜星冰樂全新飲品。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克12月推出繽紛派對那堤、繽紛派對奶霜星冰樂全新飲品。（圖／台灣星巴克提供）
▲4吋草莓戚風蛋糕。（圖／台灣星巴克提供）
▲4吋草莓戚風蛋糕。（圖／台灣星巴克提供）
每到年底除了必喝太妃核果那堤，STARBUCKS星巴克將於12月8日，全門市新推繽紛派對系列那堤及奶霜星冰樂，將流行歐美的節慶糕點彩虹餅乾化為飲品，混合經典義式濃縮咖啡與牛奶，再撒上碎片餅乾在雪白鮮奶油上，喝下歡樂氛圍。搭配夾入新鮮草莓的極簡鮮奶油戚風蛋糕，靈感源自日本聖誕節必吃的耶誕蛋糕，一圓日式節慶感。

▲耶誕限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）
▲耶誕限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）
每到耶誕節不可錯過的便是Mister Donut耶誕限定甜甜圈，今年有可愛的香濃牛奶糖麋鹿圈、優格巧克力雪人來作伴，還有以聖誕花圈為概念的3款繽紛甜甜圈，超萌應景。

▲聖誕限定三角造型甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）
▲聖誕限定三角造型甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）
Krispy Kreme攜手Ocean Spray優鮮沛推出限定聖誕老公公三角造型甜甜圈，包裹著蔓越莓果醬特製的酸甜卡士達醬。搭配經典糖霜、焦糖巧克力、KitKat巧克力等內餡，香氣十足。即日起至2022/1/2，「魔法禮盒 Magic Box」享6入及12入優惠價。

▲薑餅人音樂罐。（圖／agnès b.提供）
▲薑餅人音樂罐。（圖／agnès b.提供）
agnès b.以巴黎艾菲爾鐵塔跨年煙火表演為靈感，推出璀璨巴黎聖誕系列，招牌薑餅人今年以繽紛迷你造型躲在音樂罐內，扭動罐底旋轉鈕，就會大唱輕快歡愉的《We Wish You a Merry Christmas》旋律，太歡樂。

▲以精品咖啡日曬耶加為設計靈感，展現黑巧克力香氣的風味生巧塔-日曬。（圖／creammm.t提供）
▲以精品咖啡日曬耶加為設計靈感，展現黑巧克力香氣的風味生巧塔-日曬。（圖／creammm.t提供）
同場加映來自台中人氣宅配甜點creammm.t（原Cream Tea），號稱至少要等半年、全網最難訂的甜點。12月推出被網友稱為「隱藏系招牌」的風味生巧塔-日曬，選用CLUIZEL柯茲莊園系列的Laguna 70%拉谷納莊園黑巧克力為基底，細膩點綴蜂蜜檸檬法式軟糖、青提子、野生小藍莓、及糖漬橘條等食材，是大人系內斂甜點一絕。

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