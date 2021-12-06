歡慶移民節！異國美食、創意市集就在屏東「勝利星村」
《四方報》報導，內政部今年歡慶移民節活動首度移師國境之南，攜手屏東縣政府於12月12日（星期日）下午2點至5點，在屏東市勝利星村創意生活園區舉辦「南國共好 攜手前行」移民節嘉年華會，除了欣賞勝利星村的懷舊風情外，還有華麗精湛的多元文化表演、令人食指大動的異國美食、親子同樂闖關遊戲、DIY「創意市集」及免費「異國服飾」拍照打卡等豐富活動內容，更有高級家電及賣場禮券等多項大獎等著幸運的你來抽，好看、好吃、又好玩！還有好康大方送，千萬不要錯過！
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-06 18:10:14
為了感謝移民對於臺灣的卓越貢獻，活動中將表揚編纂臺越重要法律名詞對照表，致力法律資訊平等的陳玉水；以及榮獲「第56屆廣播金鐘獎」生活風格節目主持人獎的陽氏萃恒等10位新住民及移工。另邀請團員有多名新住民二代的在地潮州華姿舞蹈團擔任開場表演，接著由大師級德國及俄羅斯新住民「長笛與弦樂四重奏」演奏臺灣民謠，還有日本學生太鼓、墨西哥JARABE舞蹈、越南扇子舞、泰國揚琴、苗族與西藏舞樂、印尼武術及傳統碟舞等表演節目，更特別安排「埃及王子」展現中東傳統舞蹈，內容絕對精采可期。
除了舞台區的豐富表演，攤位區也規劃「異國美食百老匯」，可以品嚐日本、法國、奧地利、哥倫比亞、馬來西亞、越南及印尼等特色風味美食，讓民眾於疫情期間，不用出國就能讓味蕾環遊世界！「創意市集」與「多元文化體驗」則有「荷蘭推推樂」、「翻滾吧！彩蛋」等親子闖關遊戲，以及東南亞編織、印尼皮影戲鑰匙圈與越南星星燈籠等手作DIY；還有琳瑯滿目的異國服飾穿搭體驗，無論是越南傳統風、泰國皇室風，還是少數民族風，只要穿上去，人人都可瞬間變身網紅。
本次移民節活動更提供時下流行的掃地機器人、平板電腦、家電用品及賣場千元禮券等多項摸彩好禮，不來絕對可惜！完成集章闖關也可以得到屏東在地伴手禮，就算沒辦法親臨現場，也可以透過網路臉書直播服務，欣賞當天活動的精彩演出。
為了邀請大家共同歡慶這個特別的節日，屏東縣大家長潘孟安縣長與移民署副署長林興春化身宣傳大使，與來自越南、土耳其、埃及等13位新住民朋友一起開啟活動百寶箱，共同向大家秀好康，熱情邀約國人、新住民及移工朋友們，12月12日一起到屏東參與。