公路總局成國家級網軍？柯文哲：就看掌權者如何自行節制
民進黨立委高嘉瑜日前揭露遭到施暴一事，引發社會各界議論。而該案還因為遭到指控施暴的當事人林秉樞，疑似透過網軍在網路上帶風向一事，意外引發網軍的案外案。而近日有民眾發現網路維基百科中有疑似國發會IP位址的用戶，將林秉樞互動名人中增列台北市長柯文哲，被質疑是國家級網軍入侵。對此台北市長柯文哲今（6）日回應，表示網軍介入政局不是怪事，但最終仍要視有權力者是否懂得節制。
記者丁上程／台北報導
2021-12-06 15:13:17
林秉樞一案牽扯出網軍的案外案持續延燒，有民眾發現林秉樞的維基百科中，柯文哲也被列為曾與林秉樞有合照或互動的人士，而更改者的IP竟然是交通部轄下的公路總局對外網路，也引發外界質疑是否為「國家級網軍」？
柯文哲今日上午主持北市臨時防疫記者會時，表示網軍、假消息等問題並非台灣獨有，過去美國總統大選也傳出蘇俄介入等爭議，相關問題已成為世界普遍現象，唯有靠國民素質提高才能抵抗。「既然美國的總統大選都能被網軍介入，可想而知其他國家如果發現類似的事情，也並非奇怪的事情。」柯文哲說，重點在於執政當局以及有權力者，是否能夠懂得節制，但最後仍要靠提高國民素質，讓民眾自行分辨。