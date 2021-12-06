雅虎奇摩選出台灣年度十大新聞 這案延燒2022最受關注
2021即將來到進入尾聲，回顧這一年來你我除了防疫，身邊其實還有許多大事，這就來盤點今年的「台灣十大新聞事件」，不管是忘記了，還是還怕想起，通通一次帶您總回顧。根據Yahoo奇摩今（6）日公布年度「台灣十大新聞事件」，「新冠疫情」、「太魯閣號出軌」、「城中城大火」、「缺水缺電」等天災人禍搶佔榜單7席，即將舉行的「四大公投案」都是矚目焦點！
生活消費中心/綜合報導
2021-12-06 15:30:32
「台灣十大新聞事件」以新冠疫情、天災人禍引起最多關注。新冠肺炎持續肆虐，自5月「本土疫情升三級警戒」長達近半年，打亂許多人生活步調，登上榜首；而「疫苗從短缺吵到過剩」、「振興五倍券」等疫情相關新聞則分佔第4、8名。天災人禍亦倍受矚目，台灣73年來傷亡最慘重的「太魯閣號出軌事故」名列第2，高雄重大危安事件「城中城大火」名列第9，雙雙引發民眾對台鐵工安及老屋安全的關注。「台灣56年來最嚴重乾旱」使水庫唱空城計、「513台電大停電」事故則排行第5、6名，台灣缺水又缺電的窘境成熱議焦點！
綜觀十大新聞事件榜單，最凝聚眾人向心力的莫過於「台灣選手在全球運動盛會締造史上最佳成績」，掀起全民討論熱潮，登榜第3名。此外，年底即將舉行的「四大公投」也擠入榜單，不僅被視為2022年縣市長選舉的前哨戰，也深受「民代罷免案」影響。
另外，國際上這一年也發生了不少大事，雅虎奇摩選出的年度十大國際新聞中，第一名為「美軍撤離阿富汗塔利班重掌政權」，美國結束近20年的反恐戰爭後，正式撤離阿富汗戰場，但原先扶植的政權卻在一系之間潰敗，由塔利班重新成立政府執政，被列為年度十大國際新聞之首。其次則是「長賜號卡蘇伊士運河、全球每小時損失114億」，第三則是「疫苗分配不均變種病毒肆虐各國」等。