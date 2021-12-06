24類場所員工需完整接種 陳時中：沒有強迫是「要求」
中央流行疫情指揮中心昨日宣布，明年元旦起，教育部、經濟部、勞動部及衛福部業管的24類場所，所有從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，在明天元旦生效，因此最晚需要在12月17日接種；有外界質疑是否為強迫打疫苗，指揮官陳時中今（6）日表示，未來類別將再擴大，這份決策「不是強迫而是要求」，如果不打疫苗交陰性檢驗報告。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 15:21:53
指揮中心昨天表示，要強化上述單位疫苗接種規範，要求所有工作/從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。
若曾為確診個案，且持有3個月內衛生機關開立解除隔離通知書，可暫免檢具疫苗接種證明，但在首次服務前，仍應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，並應在解除隔離滿3個月後，及早完整接種。
陳時中說，之前鬆綁時，就有針對24類場域做施打要求，當時是以第一劑為準，現在則是擴大要求到第二劑，以群聚威脅比較大的優先，未來類別將再擴大，會再行報告。
陳時中也表示，這份決策「不是強迫而是要求」，如果不打疫苗就交陰性檢驗報告，呼籲民眾打疫苗是自己保護自己，也不會加增社會負擔，對自己的好處最大。（編輯：孫唯容）