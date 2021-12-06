翁山蘇姬遭判刑四年　涉「煽動叛亂、違反防疫」罪名成立

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這位諾貝爾和平獎得主現年76歲，自2月緬甸軍政府奪權以來，她面臨11項指控，包括違反國家機密法、貪腐、煽動叛亂、違反新冠防疫規範、非法持有對講機（電信法）、選舉舞弊等違法行為，這些指控若定罪，最高刑期總和將超過100年，而本次開庭僅宣判其中2項罪名的判決結果，軍政府發言人紹敏通表示，目前翁山蘇姬還不入監服刑，會在首都奈比多（Naypyitaw）面對其他指控的審判。
這是翁山蘇姬遭拘留10個月以來面臨的首次判決結果，法院原訂11月30日宣布翁山蘇姬和前總統溫敏（Win Myint）的判決，但延至今日宣判。訴訟過程中，翁山蘇姬選擇否認所有指控，然而位在奈比多的開庭過程並不對外開放，翁山蘇姬的律師也被禁止與媒體、社會大眾溝通。
去年11月的大選中，翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）獲得壓倒性勝利，而軍方今年2月以「選舉舞弊」為由發動政變，逮捕包括翁山蘇姬、前總統溫敏在內等多名緬甸政治人物並將之軟禁至今。翁山蘇姬的支持者認為，這些案件毫無根據，純粹是軍方為了鞏固權力，讓翁山蘇姬官司纏身，就能終結其政治生涯；軍政府則反駁，翁山蘇姬正在接受自己政府任命的法官與獨立法庭的正當審判程序。
只是判決宣布前一日（5），緬甸前首都、商業大城仰光亦出現「快閃」示威抗議，民眾在示威過程遭軍方卡車衝撞，造成至少5人喪命，15人遭逮捕、多人傷重失去意識。發動抗爭的組織「仰光人民罷工」（Yangon People's Strike）稱示威目的是為了號召各地民眾起身反抗軍政府，如今翁山蘇姬首次判決結果出爐，緬甸各地恐將掀起又一波流血衝突。