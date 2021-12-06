《月老》破億票房「女星」超大牌 工作人員禁止跟她接觸
導演九把刀三度執導的電影長片《月老》，率領三位擁有破億票房紀錄的主演柯震東、宋芸樺和王淨，在強大的口碑效應加持下，11月24日上映後，寫下全台破1億1300萬的票房佳績，高人氣的《月老》主創團隊昨（5）日也來到台中進行拜票行程，吸引大票粉絲瘋狂追逐，而片中被觀眾認證為最大彩蛋哭點的狗狗「阿魯」Akita，也讓《月老》除宋芸樺、王淨外再添一位破億票房女星。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-06 16:08:07｜2021-12-06 16:08:48
《月老》榮獲本屆金馬獎最佳視覺特效的獎項，許多觀眾都以為片中宋芸樺所飼養的狗狗「阿魯」，賺人熱淚的表演也是由特效加工而成，為此導演九把刀特地澄清：「我們沒有花一顆特效鏡頭在Akita身上！」
雖然Akita是「哭點擔當」卻也是每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠先回到專屬的休息室，絕對是最被劇組寵愛的大明星，為了讓Akita在片場專注度和精神可以百分百，許多愛狗的工作人員都被規定不能跟Akita玩耍，甚至連眼神都不能跟牠接觸，所以當電影一殺青的那刻，所有的工作人員都放下手邊工作，衝過去跟牠拍照，藉以釋放他們對於Akita滿滿的愛。