兩隻石虎遭車撞傷救援 2年後野化訓練第一步竟是減肥！
韓國兩隻分別照體重被命名為小胖和大胖的石虎，在2年前被車撞傷後，被送到野生動物保護中心，當時牠們身體虛弱、不怕人，行動也很緩慢，加上有腦震盪的症狀，因此專業人員決定讓牠們留下來。然而最近牠們的行為改變了！牠們變得不喜歡和人相處，會威嚇人，甚至具有攻擊性，因此專家評估後決定要再將牠們送回野外，只是有個小小的問題，那就是牠們都太胖了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 16:07:04
一開始專家還不那麼確定，在測試過牠們都對獵物有反應後，決定開始著手牠們的減重與野化訓練之路！在野外靠自己能力生存的野生石虎，必須擁有輕柔的腳步、敏捷的身手，才能順利補捉到獵物。捉獵物的訓練過程中，兩隻石虎的身型實在過於龐大，雖牠們自認為小心翼翼在前進，但過程中其實頻頻製造出聲響，獵物不僅不怕，還在一旁囂張唱起歌來。
經過一段時間的訓練與飲食調養，小胖的體重減少到4.3公斤，大胖也減少到5.6公斤。幾百公克的重量對牠們來說已是大大的進步，可以更敏捷矯健，更有機會補捉到獵物。經過多次失敗之後，小胖的獵捕技能越來越好，追蹤獵物時也像是全程靜音一樣，也終於能捕捉到活體鳥類。而大胖因為還是過重，目前還在努力的路上。
石虎不只台灣有，是生活在季風亞洲的野生貓科動物，主要分布於東南亞和印度次大陸，共有12個亞種，但各亞種差別較大。在多數國家屬於無危物種，過去台灣也曾遍布於1000公尺以下淺山地區，然而因棲地破碎化、狩獵等人為因素數量減少，目前學者推估僅剩不到500隻，在台灣被列為瀕臨絕種的保育類動物。
目前兩隻石虎的野化訓練還在繼續，希望有一天牠們都能回歸山林！來看看這段影片～（編輯：李家慧）