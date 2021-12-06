「國家級網軍」介入高嘉瑜案？蔡清祥：新北檢依法偵辦
民進黨立委高嘉瑜家暴案再燒出網軍之亂！法務部長蔡清祥今（6）日表示，新北地檢署偵辦中，將依個案情形決定是否將網軍部分另案偵辦；至於林秉樞在押解途中能多次對外放話，是否真有人從中介入？法務部也指示高檢署儘速查明原委。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-06 17:04:51｜2021-12-06 17:11:34
涉嫌對高嘉瑜施暴的林秉樞遭爆，疑透過網軍在網路上帶風向、另也透過政商高層施壓媒體，意外引發網軍「案外案」。有網友5日在PTT發文指出，林秉樞的維基百科資料曾被1個IP登錄在國發會的用戶更改，將曾與林秉樞合照或互動的名人「新增」台北市長柯文哲、副總統賴清德、「館長」陳之漢，不少網友質疑，是否有「國家級網軍」介入？
立法院司法及法制委員會今天開會前，媒體詢問蔡清祥，網軍案檢方是否另案偵辦或與高嘉瑜併案偵辦？蔡清祥說，整個事件都由新北地檢署檢察官指揮偵辦中，可疑事項都會依法偵查，至於是否需另外分案偵辦，由檢察官做決定。
另外，林秉樞上週被拘提到案後，幾次押解的路途上，林男多次透過媒體高調放話說「高嘉瑜小馬你們贏了」、「都是高嘉瑜掌鏡」等，也被網友質疑受訪串供？名嘴吳子嘉也爆料，新潮流有人打電話到新北地檢署。召委葉毓蘭今天質詢時特別提及此事。
法務部表示，對於押解被告過程中，依法執行職務之人員有無不當使被告受媒體拍攝、直接採訪而違反偵查不公開作業辦法等情事，法務部本於行政監督業已督請台灣高等檢察署啟動偵查不公開督導小組，儘速查明原委，釐清有無違反相關規定及其責任，並依法嚴正處理。