出現「支持民進黨、投四個同意」文宣 綠營：由警方處理
民進黨中央黨部接獲民眾檢舉，有不明人士在新北淡水區里民活動發「支持民進黨、投四個同意」假公投文宣。民進黨發言人周江杰今（6）日表示，已把假文宣送到淡水警分局處理，製作及散發誤導民眾的假文宣，是踐踏公投、傷害民主的奧步。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-06 16:41:59｜2021-12-06 16:50:13
周江杰指出，近來不斷有假文宣在網路上釋出，從淡水事件就能看出，假訊息已經進化成紙本散播，且內容是「支持民進黨，12/18投下四個同意票」、「四個都同意，台灣更有力」，讓人懷疑是否有組織、系統性操作。
周江杰表示，這假文宣以核四2001年復工及後續的追加預算等事，企圖以去頭去尾手法，影射民進黨支持核四重啟。不過事實是前總統陳水扁宣布核四停工，因立法院絕對多數的國民黨加上親民黨發動行使倒閣，又因大法官第520號解釋宣告違憲，核四才會復工。
周江杰說，回顧核四歷史，不論是核四起建至封存，支持興建核四、擁抱核能的，始終是國民黨，而民進黨則是反對核四的興建，積極推動能源轉型、非核家園。
周江杰指出，離公投日越近，錯假訊息就會越多，若有看到可疑的訊息，可以在經濟部、農委會、行政院、民進黨的LINE、Facebook、YouTube獲得最準確的訊息，只要正確訊息越多、假消息的生存空間就越小。