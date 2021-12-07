黃瀞瑩對決「2大政治美女」　焦慮到偷翻學歷壓驚

節目《娛樂百分百》中的單元「凹嗚狼人殺」獲得不少年輕人喜愛，近來狼人殺熱潮也從演藝圈殺進政壇，就連台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩、國民黨發言人江怡臻和高雄市議員黃捷，也現身攝影棚與狼人殺偶像們面對面，展開一場精彩的機智對決。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-07 07:30:00
黃瀞瑩坦言收到邀約後，就馬上查看其他人的學歷，直言：「看完後我覺得我大輸特輸，壓力很大。」一旁的江怡臻開玩笑說：「真的滿緊張的，跟在議會面對新北市市長侯友宜的時候完全不一樣，這簡直比去議會質詢還要困難。」黃捷則表示，在上節目前被朋友提醒參加「凹嗚狼人殺」，是水能載舟亦能覆舟，逗趣形容：「身為政治人物，就有被討厭的勇氣，但如果玩完這個也被學生討厭，我應該會很難過。」
這次節目特別邀請到頗受年輕人關注的3位政治人物，身為主持人的邱鋒澤不敢置信的說：「人生很奇妙，沒料到有一天可以跟政治人物一起玩狼人殺！」黃偉晉也說：「聽到他們身為『發言人』的職稱，就覺得他們一定超會說話。」果不其然，一開錄立刻體現政治人物的說話功力，身為狼人殺偶像的雨婷指著江怡臻說「表情有問題」，江怡臻卻沒有顯露新手的緊張，反而以穩健的口吻回應：「在政治上來說，她如果要那麼分明的做陣營的話，那她的身分就要再好好觀察。」即時反應立刻令眾人印象深刻。
另外， 這集節目也邀請到曾在脫口秀中模仿「政治人物玩狼人殺」而引起廣大迴響的陳大天，過程中陳大天接連模仿柯文哲、蘇貞昌、韓國瑜等人，甚至在模仿柯文哲時，還特別與學姊黃瀞瑩喊話：「我覺得黃瀞瑩發言很不錯，以我對她的瞭解，智商算是中上。」黃瀞瑩幽默回應：「謝謝市長！」令全場笑料不斷。