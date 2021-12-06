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14國協助台灣造潛艦？國防部：不評論外界臆測

▲2020年11月24日，總統蔡英文主持潛艦國造開工典禮，拚原型艦2024年下水，但立委指出台船潛艦國造工程師爆大量離職潮。（圖／總統府提供）
▲2020年11月24日，總統蔡英文主持潛艦國造開工典禮，拚原型艦2024年下水，但立委指出台船潛艦國造工程師爆大量離職潮。（圖／總統府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-06 17:13:27｜2021-12-06 17:13:34

外媒路透日前報導7國協助台灣建造潛艦，近期更有媒體報導，14個國家協助我國建造防禦性潛艦(IDS)，引發外界關注。國防部今（6）日表示，不評論外界臆測。

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立院外交及國防委員會今日邀請國防部、僑務委員會、國家安全局、總統府、中央選舉委員會、考試院、銓敘部等首長報告「行政機關於1218公投選舉期間遵守行政中立之作為及檢討」，並備質詢。

國民黨立委吳斯懷質詢時表示，路透日前報導有7國幫助台灣建造潛艦，聯合報報導則稱有14國，他擔憂潛艦國造洩密，當媒體報導越來越多時，對潛艦國造將造成傷害，可能會挑動中共的神經，部分遭媒體點名國家已跳出來否認。

國防部副部長王信龍答覆說，他不清楚有多少國家協助，他強調媒體有很多訊息其實都不正確，並呼籲媒體在報導這方面要很慎重。

吳斯懷進一步追問，潛艦國造不怕老共，但是如果當這些國家的主合約商、次合約商都不玩了，潛艦國造要怎麼辦?他呼籲國安局調查誰洩密給媒體。

王信龍表示，潛艦國造都按照計畫、期程，目前都正常執行；外界有很多臆測，國防部不作評論，國防部會按照既定政策執行潛艦國造。

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