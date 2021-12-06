不敢漲價！日企偷縮水包裝含量　「縮水式通膨」行之有年

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伊澤創建了「值上備忘錄」（www.neage.jp）價格追蹤網站，紀錄透偷變相漲價的「縮水式通膨」的商品和服務，從洗衣粉到東京迪士尼樂園的門票，種類五花八門，迄今已經追蹤了400種商品或是服務。
根據伊澤的價格追蹤網站，Bourbon公司在2008年將一包150日圓的巧克力餅乾的包裝數量從16塊減少至14塊，隨後又將每塊巧克力餅乾的重量減少，讓包裝重量從122.5公克減少到110.6公克。該公司並未對此作出回應。
亀田食品公司今年把kaki pi米果零食產品的包裝含量減少了5%至190公克，而受到抨擊。該公司發言人表示，由於無法再通過緊縮支出來抵銷不斷上漲的原物料以及運費成本，因此才會決定減少包裝含量。
有著知名薯條零食的卡樂比公司（Calbee）表示將從下個月開始，將部分洋芋片和Jagarico薯條的包裝含量減少約5%，另外還會將十幾種洋芋片產品提高10%。發言人吉田聰（Satoshi Yoshida）表示，「相比漲價，公司從消費者那裡獲得對於包裝含量方面的負面評價反而更多。有些顧客可能有過這樣的負面經驗，他們覺得自己被欺騙了，並且對此有不好的回憶。」
伊澤表示，「在日本，長期通貨緊縮意味著企業很難直接提價，因此縮水式通膨是一種最後手段，但這種做法很狡猾，讓我很抵觸。」
雖然這種變相漲價的「縮水式通膨」並非日本獨有，像是以Oreo餅乾知名的億滋國際，在2016年將「瑞士三角巧克力」尺寸縮小時，引發了全球消費者不滿。
由於日本的消費者物價指數（CPI）以及薪資在過去20年幾乎沒有變動，日本企業因此擔心失去客戶而不願意提高價格。因此「縮水式通膨」在日本可說是相當盛行。
不過這對於日本的政策制定者來說也是相當頭疼的問題，因為他們希望看見物價上漲，這是促成良性支出循環、帶動經濟成長的必要元素，尤其是在人口老化和減少的情況下
現在有跡象顯示，日本企業可能也快要撐不下去，因為原物料成本飆升以及日圓貶值，導致企業必須支付燃料、咖啡豆和牛肉等原料的成本提高。
《路透社》近來一項調查顯示，雖然至今為止只有14%的日本企業把上漲的成本轉嫁給消費者，但有另外40%的公司表示他們計劃這麼做。不過調查顯示，食品企業最不願意轉嫁成本，擔心消費者者不願意購買，使得「縮水式通膨」成為保護公司利潤的少數方法之一。