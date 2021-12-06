史努比巡迴展免費逛 大型扭蛋機、霓虹燈區必拍互動美照
《花生漫畫／史努比》角色誕生至今已滿70年，關愛巡迴展總算插旗台北，來到新光三越南西店，不僅有超大的史努比與胡士托充氣公仔迎接大家，還設置校車造型大型扭蛋機、霓虹燈拍照互動區等裝置，最特別的玩偶抱抱區，讓大家盡情擁抱史努比，還有將經典角色剪影設計成造型繪馬，化身許願關愛牆超可愛。呼應「關愛自己」、「關愛彼此」、「關愛地球」三大理念，鐵粉趕快手刀朝聖吧。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-06 18:07:25
理解現在是什麼都要手機先拍的時代，史努比關愛巡迴展認真設置了許多風格不同的拍照打卡點，包括多個史努比立體大型公仔、關愛祝福牆、還有大型漫畫場景圖可和朋友一起玩耍入鏡，尤其霓虹燈拍照互動區，為現場注入時下流行的迷幻場景，也是SNOOPY少見的特殊風格，一定不可錯過。
不少粉絲除了打卡留念，更在乎收藏品，擁有專屬序號的限量愛心公仔、質感紀念幣、鏤空設計限定鑰匙圈等特殊商品，都在台北場推出，還有校車造型大型扭蛋機和PEANUTS限量驚喜包，可以試手氣。
花生漫畫／SNOOPY關愛巡迴展，將一直持續展出到2022/1/16，記得逛完後還可到中山捷運站出口旁的心中山線形公園，把閃閃發亮、巨大17米高的史奴比聖誕樹燈海，一起收藏起來！