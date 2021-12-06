北市警局曾包庇李柏璋吸毒案？市刑大：未曾受理、偵辦
民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴一事，引發社會各界議論。而在林秉樞遭到警方逮捕後，傳出疑似委託「台獨機關槍」李柏璋透過發文的方式，企圖在網路上帶風向。而高嘉瑜的前男友馬文鈺近日也再度爆料，李柏璋過去曾與柯文哲的幕僚張益贍一同工作，而在當時張益贍還曾經幫李柏璋包庇毒品案。對此北市刑警大隊方面表示，各單位均未曾受理或偵辦相關案件，如提供具體事證，警察機關必定依法究辦，嚴懲不貸。
記者丁上程／台北報導
2021-12-06 17:14:15
民進黨台北市議員王世堅今（6）日指出，馬文鈺日前爆料李柏璋過去曾經幫助過柯市府團隊，現在又被指控吸食毒品，更傳出張益贍當時還出面幫他喬事情，詢問各單位是否查緝？有接觸過李柏璋嗎？對此市刑大隊長蔡燕明強調，自己剛到北市警局，沒有接觸過李柏璋，此外經過了解，包含各分局在內沒有受理也沒偵辦過李柏璋涉及毒品案件。
聯合醫院昆明防治中心主任陳亮妤指出，關於毒品案狀況，若有毒品犯行初犯或累犯，就會有資料傳到法務部系統備查，而資料也會到同步連線至各縣市毒品危害防制中心，若李柏璋真的有犯案，法務部資料會由系統導入毒品危害防制中心，至於個資揭露，因為委員會是公共場合，就不便多做報告。
王世堅接受媒體訪問時直言「李柏璋就是柯文哲的網軍」，並指出柯文哲過去縱容他就算了，但現在遭別人具體指控，就應該查清楚，李柏璋被指言行乖張、恐涉及吸毒行為，會要求北市刑事警察局追查有無吸毒紀錄，必要時傳問、檢驗，才能回應社會的希望。
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