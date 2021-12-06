失聯移工疫苗開打！政府強調不會抓捕、未來將發小黃卡
《四方報》報導，隨著國際疫情再起，為嚴防Omicron毒株入侵，蘇貞昌於上週提出要為失聯移工施打疫苗，強調不會抓捕；而台北車站、賣場也陸續設置接種站，本國、外國籍人士都可前往接種。陳時中於今（6）日下午疫情記者會中表示，他昨天去視察台北車站，就有看到許多移工，希望大家都能盡量來施打疫苗。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-06 18:11:14
針對逾期居留外國人士施打疫苗，陳時中表示已經跟內政部進行協商，可以100%保證絕對不會讓逾期居留者因為打疫苗被捕，強調不會在疫苗站上做逮補或查緝的動作，目前就是希望同是住在這塊土地上的人，大家都有機會打得到疫苗。
莊人祥也表示，只要攜帶過期的居留證、過期的健保卡或護照就可以前往施打，基本上「有什麼證件就帶什麼證件」，只是證明一下身份而已，證件過期沒有關係。
此外，內政部次長陳宗彥今日在立院接受質詢時也表示，目前已經與NGO團體合作展開失聯移工施打作業，未來也將把逾期停居留的外國人資料，跟指揮中心疾管署的接種系統做連結，讓逾期停居留人士施打完疫苗也同樣能拿到小黃卡。他也強調，這些資料的搜集與登錄只是用作防疫使用，呼籲失聯移工安心出面接種。