岸田與岸信夫對中攻防戰 施政演說仍未放入「台海穩定」
日本於今（6）召開臨時國會，日本首相岸田文雄在眾院全體會議上發表了施政演說，岸田除了針對新冠肺炎疫情以及美日同盟提出要點之外，也強調將會加強國家防衛能力，抵禦中國和北韓的威脅。不過日媒報導指出，日本防衛大臣岸信夫曾經要求岸田文雄在施政演說中，加入「台灣海峽和平穩定，與日本安全保障不可分割」等文字，卻未被採納。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-06 18:12:01
根據《富士電視台》（FNN）報導，岸田6日在施政演說中，提及外交政策時表示，「在與鄰近國家之間，將基於國家利益，以實現地區和平穩定為目標，開展堅定的外交關係。」並強調，將強烈要求中國採取負責任的行動，以建立具有建設性且穩定的關係。報導指出，在草擬這段施政演說的時候，首相官邸與防衛省在「台灣」議題上展開了攻防。
日本防衛大臣岸信夫在施政演說草擬階段，要求官邸在對中外交後面加入「台灣海峽的和平穩定，與日本的安全保障無法分開考量，敦促和平解決兩岸關係」的文字。
岸信夫表示，台海局勢對於安全保障至關重要，不僅是日本國民，國際社會也高度關注。政府應將這項事實以及政府的態度，在施政演說中以簡單易懂的方式傳達給國民。
但是官邸對於納入「台海和平穩定」等文字抱持謹慎保守態度，最後也未採納進施政演說當中。官邸相關人士解釋，一般而言，過去從未將台灣放入施政演說當中。
報導指出，美國以及歐洲部份國家已經針對明年2月舉辦的北京冬奧出現了抵制動作，但是日本政府至今仍保持觀望態度。岸田政府未來的對中政策也將會持續受到注目。