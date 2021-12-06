周予天秀大胸肌　腰力3分鐘：今天運動量夠了

周予天睽違5年推出首張創作專輯《IDoL》，並同步發行寫真集，今（6日）舉辦發片記者會，他在拍照環節，應媒體要求躺在浴缸裡，為了讓記者方便拍攝，運用核心和臂力、腰力，將自己撐得與浴缸同高，力撐超過3分鐘的他笑說：「今天的運動量夠囉！」此外，他好身材不私藏，大方展露結實胸肌。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-06 18:35:02｜2021-12-06 18:39:05
這次跟周予天首度合作的婁峻碩，也現身記者會，與周予天合體演唱新歌《We Gon’ Be Okay》，婁峻碩更帶來禮物，趁周予天不注意時，預先藏在浴缸裡，要給他大大驚喜，當周予天發現躺在浴缸裡的巨型OK蹦，果然高興大呼：「真有你的！」讚婁峻碩連送禮都跟歌名相關，「很會打歌喔！」
周予天表示籌備發片的過程漫長但充實，雖然歷經三級警戒，又讓發片推遲，但也藉機把作品改得更完美、更升級。對周予天而言，身為創作者的責任，是自身作品必須與生命經歷有所關聯，他也定義心目中的偶像，是「勇敢在自己領域發光發熱的人」，也無畏大家在他身上貼下「周興哲哥哥」的標籤，而這更成為他這張專輯的靈感來源，悟出「在成為別人的偶像之前，你必須先當自己的偶像」的道理。
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