《天堂M》迎四週年！加碼回饋通通來　電商有閑也參一咖

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為了歡慶四週年，《天堂M》「秋季狩獵派對」於日前正式啟動，只要玩家擊殺500隻怪物就可獲得道具「閃亮的天堂幣(活動)」，每日最多可獲得5個，1個「閃亮的天堂幣(活動)」等於100個「天堂幣」，第三週的加碼也在11月23日開跑，天堂幣掉落數量顯著成長，所有玩家獲得天堂幣的效率大幅增加20%，讓玩家更容易兌換「[神秘變身卡]稀有(活動)」、「零用金99元」、「抽獎券」、「高級變身抽卡包(活動)」等活動獎勵。
除此之外，這次檔期還有「拉拉的燦爛的補給箱」，即日起到12月8日維護前，經典伺服器玩家可至「商城→貨幣」購買「拉拉的燦爛的補給箱(大)」，內容包含1200個藍鑽、萬能補充寶石(刻印)3個、屠龍者變身抽卡包(一般)1個，以及「拉拉的燦爛的補給箱(小)」，內容包含360個藍鑽、萬能補充寶石(刻印)1個、屠龍者變身抽卡券(一般)3個。
「寒冷的迎冬箱組合包」則是即日起到12月15日維護前，活動時間內一般/經典伺服器可於「商城→活動&強化」中購買「寒冷的迎冬箱組合包(高級財貨)」、「寒冷的迎冬箱組合包(純白的萬能藥)」，可獲得大量純白的萬能藥與守護石，用來強化角色能力，「寒冷的冬天的憑證」更是可以用來製作稀有變身/魔法娃娃卡選擇箱(合成)等眾多道具。
此外，迎接雙12到來，遊戲橘子旗下電商平台有閑的「1212好嗨森」檔期，也攜手《天堂M》祭出多重優惠好康，要送出12倍零用金，「補血雙12派對」一共有3種方式可以獲得，補血特典一：12月10日到13日打開beanfun!於有閑購物之企業店消費，不限金額加倍回饋12倍零用金，每一會員帳戶每月回饋零用金上限500元；補血特典二：即日起到12月14日玩轉盤人人有獎，天天免費抽PS5主機購買權；補血特典三：12月9日到13日消費滿額立即抽1212元，選擇到萊爾富超取就送Hi Café大冰美20元折價券。