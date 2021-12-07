維特齊：訪台遭北京加緊施壓　歐洲應團結對應中國

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共同社英文版今天報導，維特齊表示，捷克因他訪台之旅遭受來自中國的壓力，突顯依賴中國這個世界第2大經濟體的「巨大風險」。他並未詳細說明北京採取何種施壓行動。
「這清楚地表明，若在某些原料、基礎建設和戰略產品的交貨上仰賴中國，則存在巨大風險，因為中國在未來任何時候都會毫不猶豫利用這種依賴性，以得到它想要的任何東西。」
維特齊表示：「另一方面，我的確了解不可能不與中國打交道。與中國按標準條款進行貿易有其必要性。」
維特齊訪台期間除會晤總統蔡英文，也在立法院發表演說。中國外交部長王毅當時稱維特齊訪台是「公開挑釁」，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價」。
共同社日文版報導，維特齊在專訪中再次強調要支援台灣的「民主主義與自由」，並提到捷克將在2022年下半年擔任歐盟輪值主席國，應將中國與台灣的問題視為議題進行提案。
維特齊並在專訪表示：「我們從自己的經驗中親身了解到，向受到壓迫的國家提供支持是如此重要。」
維特齊是指蘇聯和波蘭、保加利亞以及匈牙利軍隊在華沙公約組織（Warsaw Pact）框架下集結，於1968年入侵捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）的經歷。
維特齊認為，歐洲整體應該相互協調，像捷克、立陶宛和斯洛伐克一樣，採取行動以強化與台灣的關係。
維特齊說：「與其採取這些個別行動，我更希望看到歐洲國家的領導人，認真處理關於中國和俄羅斯等國家的外交政策。」（譯者：顧荃、張璦 /核稿：林治平）1101206