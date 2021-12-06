網湧臉書洗版為比特犬請願！潘孟安：會朝媒合認養努力
屏東春日鄉一名3歲男童，日前在其母外出時自己跑到鄰居家，遭對方飼養的比特犬咬死，闖禍的犬隻目前被安置在動物收容所，不排除面臨安樂死的命運，大批網友湧入屏東縣長潘孟安的臉書洗版請願，盼能放牠一條生路。對此，潘孟安今（6）日強調「人與動物都要保護」，不排斥媒合認養，但最終還是要回歸司法審判。
編輯中心／綜合報導
2021-12-06 20:25:08
本案為一名3歲男童，在本月2日晚間自行走到鄰居家，卻遭到被鍊住的比特犬咬傷腹部，江姓飼主發現後趕緊救援，並立即將男童送醫但仍傷重不治，而闖禍的犬隻，目前被安置在動物收容所中，屏東縣政府也在評估，是否要執行「人道毀滅」進行安樂死。
消息一出引發網友熱論，紛紛湧入縣長潘孟安的臉書上為比特犬請願，認為犬隻並非主動攻擊，希望能讓狗狗活下來；潘孟安昨日先是回應表示，「3歲的生命逝去令人難過，但再多的情、理，終究還是要回到法令來做最終的處理」。
但仍擋不住大批網友的洗版，潘孟安在今日活動上再次強調，在司法審判前會先將犬隻安置，屏東縣府未來不排斥媒合認定，稱「人與動物都要保護」，但司法審判不是縣府能決定的，這部分會尊重司法，另一方面，他也呼籲網友不要再洗版，表示未來農委會將重新制定一些管理認養辦法，屏東縣也會將保護動物列為重點考量。（編輯：林莞茜）