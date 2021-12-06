110年度國營事業預算案　拚7日完成三讀

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游錫堃說，今天的朝野黨團協商，經立法院秘書長林志嘉與國民黨團聯繫，國民黨團暫不參加。另外，游錫堃徵得其他各黨團同意，今天先行處理在場各黨團的提案；至於國民黨團原本的提案，因為不在場，均予保留，留待明天院會處理。
與會民進黨團總召柯建銘說，年度快結束，國民黨團拒絕協商，他有和國民黨團總召費鴻泰溝通過，明天立法院院會照程序走。
柯建銘表示，明天立法院院會討論今年度國營事業預算案，「看國民黨團怎麼出招」，假如國民黨團反對的時候，就表決；如果沒有反對，就照已經協商的意見。
時代力量黨團副總召兼書記長陳椒華呼籲，今年度國營事業預算案必須在年底前通過。另外，民眾黨團幹事長蔡壁如也表示，希望柯建銘和費鴻泰繼續溝通，以期今年度國營事業預算案趕快完成三讀程序。
游錫堃說，今年度國營事業預算案是今年1月1日就開始執行，現在已經是12月，再拖延就變成決算了，影響立法院形象，希望朝野黨團儘量協調。
依據預算法規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布。總預算案審議，如果不能依期限完成時，只要不是屬於新興資本支出及新增計畫，行政部門可以先依照上一年度的預算先執行。（編輯：林興盟）1101206