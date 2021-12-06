COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

南服中心率隊勘查高屏溪攔河堰「伏流水」設施

▲近年來經濟部水利署及自來水公司致力開發「伏流水」工程。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.06）
▲近年來經濟部水利署及自來水公司致力開發「伏流水」工程。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.06）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-12-06 21:05:47

為了讓民眾及產業各界能瞭解政府在開發水資源建設的成果，行政院南部聯合服務中心今（6）日特別邀請經濟部水利署南區水資源局、自來水公司第七區管理處，至高屏溪攔河堰現地勘查，並說明「伏流水開發計畫」。而針對台積電進駐高雄勢必增加用水量，南區水資源局副局長蘇柄源表示，楠梓產業園區主要水源為「再生水」，用水無太大問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲經濟部水利署南區水資源局高屏溪攔河堰管理中心主任黃耀嶔說明原水與伏流水濁度差別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.06）
▲經濟部水利署南區水資源局高屏溪攔河堰管理中心主任黃耀嶔說明原水與伏流水濁度差別。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.06）
蘇柄源表示，近年來經濟部水利署及自來水公司致力開發「伏流水」工程，其目標有二，一是改善備援系統，降低風險，也就是高屏溪在颱洪期間，濁度大於1萬NTU時，會有用水缺口約10萬噸，影響到30萬人每日用水量，開發伏流水，可作為大高雄備援用水。第二是穩定供水效益，有效降低高雄地區缺水風險、確保民生供水穩定。

南服中心副執行長陳文亮表示，近年來高雄因豪雨造成高濁度及枯旱備援用水，「伏流水」皆扮演了南部救命水源的角色，行政院蘇貞昌院長今年3月也特地南下視察政府在前瞻計畫下推動的伏流水開發計畫，尤其在110年0606豪雨事件支援每日32萬噸；110年0801豪雨事件支援每日22萬噸；109年至110年大旱備援每日40萬噸，效益十分的顯著。

高雄地區的民生及產業用水1天達約150萬噸，伏流水可支援至少四分之一以上的供應量。除了伏流水工程外，自來水公司在今年找了抗旱水井數量62口，可另外供應每日計11.8萬噸水源，對於水資源調度上有非常大彈性。

而針對台積電即將進駐高雄，勢必增加的用問題，蘇炳源表示，楠梓產業園區需水分為兩期，第一期約3.3萬噸，第二期8.5萬噸，總共約11.8萬噸，112年及115年分別供應，主要水源為「再生水」，「自來水」則作為備援，用水無太大問題。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
42.73%57.27%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀