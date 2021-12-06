南服中心率隊勘查高屏溪攔河堰「伏流水」設施

為了讓民眾及產業各界能瞭解政府在開發水資源建設的成果，行政院南部聯合服務中心今（6）日特別邀請經濟部水利署南區水資源局、自來水公司第七區管理處，至高屏溪攔河堰現地勘查，並說明「伏流水開發計畫」。而針對台積電進駐高雄勢必增加用水量，南區水資源局副局長蘇柄源表示，楠梓產業園區主要水源為「再生水」，用水無太大問題。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-06 21:05:47
蘇柄源表示，近年來經濟部水利署及自來水公司致力開發「伏流水」工程，其目標有二，一是改善備援系統，降低風險，也就是高屏溪在颱洪期間，濁度大於1萬NTU時，會有用水缺口約10萬噸，影響到30萬人每日用水量，開發伏流水，可作為大高雄備援用水。第二是穩定供水效益，有效降低高雄地區缺水風險、確保民生供水穩定。
南服中心副執行長陳文亮表示，近年來高雄因豪雨造成高濁度及枯旱備援用水，「伏流水」皆扮演了南部救命水源的角色，行政院蘇貞昌院長今年3月也特地南下視察政府在前瞻計畫下推動的伏流水開發計畫，尤其在110年0606豪雨事件支援每日32萬噸；110年0801豪雨事件支援每日22萬噸；109年至110年大旱備援每日40萬噸，效益十分的顯著。
高雄地區的民生及產業用水1天達約150萬噸，伏流水可支援至少四分之一以上的供應量。除了伏流水工程外，自來水公司在今年找了抗旱水井數量62口，可另外供應每日計11.8萬噸水源，對於水資源調度上有非常大彈性。
而針對台積電即將進駐高雄，勢必增加的用問題，蘇炳源表示，楠梓產業園區需水分為兩期，第一期約3.3萬噸，第二期8.5萬噸，總共約11.8萬噸，112年及115年分別供應，主要水源為「再生水」，「自來水」則作為備援，用水無太大問題。