歐盟延長制裁中國官員　貿易協定前景艱難

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歐盟全球人權制裁制度起於2020年12月，這項工作讓歐盟能夠制裁在全球範圍內嚴重侵犯人權行為的負責人、參與者及相關的個人、實體和機構（包括國家和非國家行為者）。措施包括個人旅行禁令和凍結個人和實體的資金。此外，歐盟的個人和實體也被禁止直接或間接向列於制裁名單者提供資金。
這項制裁制度啟動以來，最受矚目是歐盟今年3月宣布對中國4名官員和一家建設公司祭出制裁，理由是侵犯新疆地區穆斯林維吾爾人的人權。且這是自1989年天安門事件以來，歐盟首度對中國採取此類懲罰措施。
根據歐盟當時公布，對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令，凍結他們的資產；前新疆政法委書記朱海侖被鎖定；新疆生產建設兵團公安局也遭制裁。
隨後中國加倍報復歐盟，制裁10位歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構。結果引爆歐洲議會怒火，在今年5月壓倒性表決通過凍結歐中投資協定批准程序，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。
而今天歐盟延長對中國的制裁，將使歐中關係仍處震盪，歐中投資協定將繼續難產。近期歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）訪問華府時也表示，目前看不到推進歐中投資協定的可能性。
歐盟最近一年制裁對象除中國外，還包括俄羅斯、利比亞、南蘇丹、北韓籍人士。（編輯：馮昭）1101206