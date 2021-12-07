COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

歐盟延長制裁中國官員　貿易協定前景艱難

▲歐盟6日決定延長制裁嚴重侵犯人權的個人和實體。歐盟與中國示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟6日決定延長制裁嚴重侵犯人權的個人和實體。歐盟與中國示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-07 05:51:55

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）歐盟今天決定延長制裁嚴重侵犯人權的個人和實體。回顧今年3月歐盟宣布制裁中國4名官員等，引發中國加倍報復制裁多位歐洲議員。在僵局未解下，歐中投資前景艱難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
歐洲聯盟今天通過，對世界各國嚴重侵犯人權的個人和實體的制裁延長至2022年12月8日。除一人死亡外，目前制裁名單上共有14人和4個實體。

歐盟全球人權制裁制度起於2020年12月，這項工作讓歐盟能夠制裁在全球範圍內嚴重侵犯人權行為的負責人、參與者及相關的個人、實體和機構（包括國家和非國家行為者）。措施包括個人旅行禁令和凍結個人和實體的資金。此外，歐盟的個人和實體也被禁止直接或間接向列於制裁名單者提供資金。

這項制裁制度啟動以來，最受矚目是歐盟今年3月宣布對中國4名官員和一家建設公司祭出制裁，理由是侵犯新疆地區穆斯林維吾爾人的人權。且這是自1989年天安門事件以來，歐盟首度對中國採取此類懲罰措施。

根據歐盟當時公布，對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令，凍結他們的資產；前新疆政法委書記朱海侖被鎖定；新疆生產建設兵團公安局也遭制裁。

隨後中國加倍報復歐盟，制裁10位歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構。結果引爆歐洲議會怒火，在今年5月壓倒性表決通過凍結歐中投資協定批准程序，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。

而今天歐盟延長對中國的制裁，將使歐中關係仍處震盪，歐中投資協定將繼續難產。近期歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）訪問華府時也表示，目前看不到推進歐中投資協定的可能性。

歐盟最近一年制裁對象除中國外，還包括俄羅斯、利比亞、南蘇丹、北韓籍人士。（編輯：馮昭）1101206

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
40.87%59.13%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀