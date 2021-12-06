不怕打不夠！北車莫德納接種站湧人潮 疫苗將加倍供給
中央流行疫情指揮中心於台北車站西側迴廊，設立莫德納疫苗接種站，且不限本國、外國籍皆可施打，還可獲得全聯福利中心100元禮券，今（6）日下班時刻，湧入大批人潮，指揮中心發言人莊人祥表示，已緊急協調三軍總醫院松山分院再增派一組醫護人員、增開一條動線，而他也保證，疫苗不用擔心打不夠。
編輯中心／綜合報導
2021-12-06 21:26:09
為加速國內疫苗覆蓋率，指揮中心加開台北車站疫苗接種站，規劃5日起至9日，由三軍總醫院松山分院負責莫德納疫苗的施打，昨日累計接種808人次。
指揮中心表示，接種站不限本國、外國籍皆可施打，還可獲得全聯福利中心的100元禮券，而今日為開打第二天，在開放施打前1小時就開始湧現排隊人潮，且還一路從大廳西側迴廊延伸至東出口，讓不少民眾直呼以為是春節返鄉人潮。
指揮中心發言人莊人祥現場視察了解後，表示已緊急加派一組醫護人員和調整新增一條街種動線，目前共有2組醫護人員和2條動線，來加強疏散等候人潮。莊人祥指出，原先準備1100劑，目前增2倍來到2200劑，民眾不用擔心疫苗打不夠。（編輯：林莞茜）
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