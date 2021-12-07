阿根廷出現Omicron首例確診 患者有南非旅遊史
（中央社布宜諾斯艾利斯6日綜合外電報導）阿根廷衛生部5日晚間表示，該國發現首起感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron的病例，該名確診者有南非旅遊史。
據阿根廷當局說法，該名確診者年齡38歲，居住在聖路易省（San Luis）。他從南非經由美國轉機，並於11月30日返抵阿國後，一直都在隔離。
衛生部指出，該名患者已完整接種COVID-19疫苗，登機前曾提供PCR陰性證明，抵達布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）後，還繳交了另一份抗原陰性證明。
該名患者因其在南非的同事確診COVID-19，因此再次進行測試，結果呈陽性。
衛生部說，該患者共有4位密切接觸者，目前這4人都在隔離，沒有任何症狀，其PCR檢測也都是陰性。隔離結束前，將針對這4人再次進行PCR篩檢。
衛生部指出，「現階段的流行病學目標是遏制並延遲可能發生的新高關注變異株（variant of concern）社區傳播」，該部也說，將繼續提升疫苗覆蓋率，並加強其他預防措施。
在拉丁美洲，除阿根廷之外，巴西、墨西哥、智利等國也已出現Omicron感染案例。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1101206