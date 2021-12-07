強制員工接種疫苗　南非大企業相繼祭政策

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南非新聞網站「新聞24」（news24）引述MTN集團總裁姆皮塔（Ralph Mupita）聲明稿表示，科學明確說明接種疫苗可降低嚴重感染、住院和死亡發生率。作為雇主，有責任確保工作場所遵循最高健康和安全標準，促使公司決定制訂員工強制接種疫苗政策。
聲明稿指出，MTN認同員工有權基於某些明確界定的理由，申請豁免該項政策或是拒絕接種疫苗。然而對於沒有正當理由不接種疫苗的員工，MTN沒有義務繼續雇傭合約。
約有2萬名員工的MTN是南非、也是非洲最大行動網路運營商，是繼標準銀行集團（Standard Bank Group Limited）與先機環球投資（英國）有限公司（Old Mutual Global Investors U.K. Ltd.）3日宣布強制員工接種疫苗後，又一南非大企業宣布相同政策。
標準銀行新政策要求全國所有員工必須接種疫苗，將於2022年4月4日生效。
標準銀行表示，並非輕率做出這個決定，而是根據風險團隊、醫學專家和社會學家提供的建議和科學數據，經過仔細權衡後作出的決定。同時，有正當理由不接種疫苗的員工可以提出反對的積極意見，銀行將盡一切合理努力為這些員工提供便利。
標準銀行是南非、同時也是非洲最大的銀行和金融服務集團，總部設於約翰尼斯堡。全非洲約有5萬5000名員工，其中南非境內有5萬名員工。
先機環球投資（英國）有限公司宣布已經設定2022年1月底前讓南非境內的所有員工，大約3萬人，完成接種疫苗工作。
南非截至12月5日，確診病例為303萬1694例，且於過去24小時內新增1萬11259例；累計8萬9966人不治，包括過去24小時內有1人不治；確診患者中有285萬8144人已康復。（編輯：馮昭）1101206