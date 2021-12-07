NOW早報／陳美鳳疑「全裸」泡湯！床上40萬愛馬仕包搶鏡

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曝光的照片，陳美鳳用浴巾包頭，疑似全裸浸在溫泉水中，平滑美背、肩頸線條十分勾人，浴池的倒影多了想像空間，另一張照片拍攝飯店房間內部，床鋪上黑色愛馬仕包至少40萬起跳，凸顯「台灣最美麗歐巴桑」不凡身價。
陳美鳳寫下：「泡湯囉！你們都去那泡？」不少網友猜測陳美鳳在蘇澳，「身材真棒，風景漂亮，包包好看」、「姐背影太漂亮了」、「我只看到包」、「光美背就讓人覺得美」、「有能力的人，生活品質就是棒！外表之美有保養，真的殺很大」！
今日天氣／今節氣「大雪」！最低溫15度 中南部多雲到晴
中央氣象局預報，今（7）日東北季風稍稍增強，因此清晨這段期間，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有機率下起大雨，桃園以北、花蓮、台東也有短暫陣雨；白天水氣會逐漸減少，降雨趨緩，但基隆北海岸、宜蘭仍是降雨機率最高的區域，新竹以南則維持多雲到晴，中南部陽光有望露臉。
溫度方面，清晨各地低溫16至19度，中部及苗栗一帶仍有14、15度較冷的低溫，白天高溫北部及宜花約20到22度，中部及東南部24至26度，南部則維持在27度左右，中南部地區日夜溫差大，請留意溫度變化，避免著涼。
網湧臉書洗版為比特犬請願！潘孟安：會朝媒合認養努力
屏東春日鄉一名3歲男童，日前在其母外出時自己跑到鄰居家，遭對方飼養的比特犬咬死，闖禍的犬隻目前被安置在動物收容所，不排除面臨安樂死的命運，大批網友湧入屏東縣長潘孟安的臉書洗版請願，盼能放牠一條生路。對此，潘孟安昨（6）日強調「人與動物都要保護」，不排斥媒合認養，但最終還是要回歸司法審判。
本案為一名3歲男童，在本月2日晚間自行走到鄰居家，卻遭到被鍊住的比特犬咬傷腹部，江姓飼主發現後趕緊救援，並立即將男童送醫但仍傷重不治，而闖禍的犬隻，目前被安置在動物收容所中，屏東縣政府也在評估，是否要執行「人道毀滅」進行安樂死。
消息一出引發網友熱論，紛紛湧入縣長潘孟安的臉書上為比特犬請願，認為犬隻並非主動攻擊，希望能讓狗狗活下來；潘孟安前日先是回應表示，「3歲的生命逝去令人難過，但再多的情、理，終究還是要回到法令來做最終的處理」。
但仍擋不住大批網友的洗版，潘孟安在昨日活動上再次強調，在司法審判前會先將犬隻安置，屏東縣府未來不排斥媒合認定，稱「人與動物都要保護」，但司法審判不是縣府能決定的，這部分會尊重司法，另一方面，他也呼籲網友不要再洗版，表示未來農委會將重新制定一些管理認養辦法，屏東縣也會將保護動物列為重點考量。
舒淇爆出現《華燈初上》客串名單！製作人親揭選角內幕
《華燈初上》斥資2.5億拍攝，故事還原1988年林森北路特有的條通文化，第一季上架Netflix火速攻占收視排行榜第一名，除了六大金釵林心如、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖勾心鬥角超精彩，「渣男團」鳳小岳、王柏傑、李李仁、鄭元暢、張軒睿的演出，也掀起熱烈討論，其他演員包括霍建華、許光漢、吳慷仁等，都是豪華卡司，傳出林心如、楊祐寧的好友舒淇也在客串名單上，對此，製作人戴天易證實，舒淇確實被提出來討論過。
林心如和舒淇20年前拍過王晶的《鹿鼎記》，感情好到可以出借房子給對方住，已經19年沒拍電視劇的舒淇，若出現在《華燈初上》，想必是一大驚喜，據《CTWANT》報導，戴天易透露在2020年初、前置初期有提過舒淇的名字，「後來就找適合角色的人選，所以她沒有演出。」
不過《華燈初上》名單一攤，卡司耀眼得驚人，登山社社員隱藏了林哲熹、宋柏緯、王渝萱；林暐恆與任容萱分別演出電視台長官與當紅女明星；王月、沈孟生演出與林心如關係疏離的父母；溫昇豪、六月演出與林心如不合的哥姐；許光漢與星二代林禹則是起鬨帶張軒睿上酒店的社團同學；在日式酒店「光」躺郭雪芙大腿的酒客正是導演北村豐晴；最讓觀眾驚豔的角色，非飾演楊謹華弟弟的霍建華莫屬。
疫苗難擋Omicron！AZ疫苗研發人示警：下次大流行更致命
全球新冠疫情在Omicron新變異株的威脅下，恐怕產生更大的變數，日前AZ疫苗研發團隊領導人、同時也是英國牛津大學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）就發出警告，表示儘管新冠疫情肆虐全球快2年卻還沒結束，現有疫苗對Omicron變異株也不那麼有效，下一波流行的疫情恐怕只會更糟，傳染性將會更強也更加致命。
根據《BBC》、《衛報》等外媒報導，吉爾伯特指出，新冠病毒至今已造成全球超過500萬人死亡，不過距離新冠疫情結束還有一段時間，而且下一場病毒大流行的傳染力恐怕只會更強、更致命。吉爾伯特這邊提到的「大流行」指的並非是新冠病毒的變異株，而是其他未知的病毒，「這不會是最後一次有病毒威脅到我們的生活。事實上，下一次有疫情爆發只會更嚴重，傳染力可能更強或更致命，甚至兩者皆是」。
對於Omicron變異株，吉爾伯特表示，「這款變異株上的棘蛋白包含了一些已知會增強病毒傳染力的突變，但額外的突變可能代表著疫苗或被其他變異株感染後所提供的抗體，可能會對Omicron變異株沒那麼有效」，但吉伯特也強調，儘管疫苗在預防Omicorn感染及輕症上效果可能會減低，但仍能替人們提供保護力，減少造成重症或死亡上的可能。
她還表示，新冠病毒不太可能突變成更致命的變異株，先前就不贊成先進國家急著施打第三劑加強針，並強調病毒只要通過人群傳播，致命性往往只會變得較低，最終新冠病毒將只會引發類似普通的感冒；但疫情流行期間提高的疫苗、藥物配送效率應該成為常態，未來就連流感疫苗也該比照辦理。
電鍋放「3支雞腿圍住一碗」！內行抖出用途：真的太聰明
電鍋經常是我們料理的好幫手，不僅可能拿來煮白飯，許多料理也能夠一併處理，不論是清蒸食材、煮湯都能輕鬆駕馭。而近日，就有網友分享獨特煮雞腿的用法，在鍋子內放入「三支雞腿圍住一個碗」，結果其用途讓不少人驚呼「真的學到了！」
一名網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「今天來做一道白切雞雞精的料理，首先先拿一個盤子，接著在上頭蓋上一個碗，接著把三支雞腿圍在碗的旁邊，接著開火蒸（或以電鍋），把雞腿拿出來之後，就是見證奇蹟的時刻，把中間的碗拿開，裡面就有滿滿的滴雞精！雞肉好吃，雞精鮮甜！連小孩都讚不絕口。」
原來，該碗的用途在於能夠將雞腿的汁完全鎖住，一點一滴累積之後，在碗內形成一整碗精華的雞湯，如此一來，不僅有好吃的雞肉，也同時有一碗熱呼呼又富含精華的雞湯，可說是一舉兩得。
貼文一出，不少網友紛紛回應「那湯看起來好讚啊」、「學起來了，感謝教學」、「真的太聰明了」、「完全是滴雞精的概念，超營養欸」、「長知識了欸，感恩教學」、「好像說是煮蜆仔也可以這樣用」、「煮蜆仔也有蜆精啦」。（編輯：郭佩蓉）