《千萬別抬頭》卡司眾星雲集　珍妮佛勞倫斯曝真心話

珍妮佛勞倫斯透露：「我和李奧納多狄卡皮歐與梅莉史翠普合作第一場戲時，完全不能看他們。兩個最厲害的電影演員就在我面前，我卻必須一直看旁邊，只能用聽的，我當時心想：『他們一定覺得我這人很差勁。』」至於在電影中扮演書呆子天文學家，李奧納多狄卡皮歐表示：「我入行以來一直想拍一部暗喻環境的電影，而亞當這次寫的劇本太厲害了，善用巨大彗星撞地球這個比喻敘述人類如何從政治和科學的角度做出回應。我從沒看過這樣的劇本，演出這部電影絕對是我千載難逢的機會。我非常喜歡 60、70 年代這類的電影，像是《視差景觀》(Parallax View)、《英雄不流淚》(Three Days of the Condor)，當然還有《螢光幕後》，以及透過黑色喜劇呈現冷戰的《奇愛博士》。」
對於請到這麼多當紅藝人，導演亞當麥凱表示，我到現在還覺得不可思議，這些超大咖演員居然都馬上答應接演。我們最初是在 2020 年底寄出劇本，第一個接洽和簽約的演員就是珍妮佛勞倫斯，接下來是李奧納多、喬納和梅莉。我的選角導演還一度跟我說這太扯了，讓我聯想到 60、70 年代的一些電影也是眾星雲集，參演巨星多達 25 位，像是《瘋狂世界》(It's a Mad, Mad, Mad World) 和《奪橋遺恨》(A Bridge Too Far)。我當時漸漸覺得這部電影也會成為這樣的鉅作。《千萬別抬頭》12月24日於Netflix上架。