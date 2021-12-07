節氣「大雪」報到！北北基大雨特報 下波鋒面通過時機曝
今天（7日）是24節氣中的「大雪」，中央氣象局今日針對北北基、宜蘭發布大雨特報，受到東北季風影響，會出現出局部大雨；氣象局也指出，東北季風稍增強，北臺灣稍轉涼，白天以後水氣逐漸減少，降雨慢慢趨緩，但東半部、基隆北海岸、大臺北仍有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，中南部有陽光。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 06:24:00｜2021-12-07 07:14:23
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨低溫已較昨晨回升，截至4：57其平地最低溫依序為：南投(中寮鄉)12.0度，雲林(斗南鎮)12.3度，台南(後壁區)12.4度。其他各地區低溫：北部(桃園楊梅區)15.9度，東部(花蓮壽豐鄉)14.7度。
吳德榮表示，最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北季風增強，桃園以北、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大；下午起北台水氣減少，降雨漸歇，東半部仍有局部雨；今日各地區氣溫：北部16至23度，中部12至27度，南部12至28度，東部15至26度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(8)日受到東北季風影響，北台偏涼，週四(9日)至下週(12)日東北季風減弱，北台氣溫逐日回升；週三至下週日東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，中南部皆為晴朗穩定，舒適微熱、早晚涼的天氣。
吳德榮指出，最新模式模擬亦顯示，未來10天無強冷空氣；下週日晚起至週二(14日)另一鋒面通過及東北季風南下，天氣轉變，北部、東半部有雨；但冷空氣弱、北台僅略轉涼，其他地區所受影響更小。