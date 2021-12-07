Omicron擔憂減輕　道瓊指數上漲646點

MoneyDJ新聞 2021-12-07 06:28:35 記者 黃文章 報導
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美股週一上漲，道瓊指數引領漲幅，因市場對新冠變異毒株奧密克戎（Omicron）的擔憂有所減輕的影響。Dakota Wealth Management資深投資組合經理Robert Pavlik認為，如果週一道瓊指數的漲勢能夠持續，預期整體市場的信心將有望恢復。
美國總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，截至目前的情況來看不至於太過嚴重，相比於Delta變異株，Omicron的感染者症狀較輕。Baker Avenue Asset Management首席投資策略師King Lip表示，投資人對Omicron的擔憂因此有所減輕。南非當地的數據則顯示，儘管Omicron傳播較快，但住院率並未攀升。
道瓊工業平均指數12月6日終場上漲1.87%（646.95點）、收35,227.03點。標準普爾500指數上漲1.17%（53.24點）、收4,591.67點。那斯達克指數上漲0.93%（139.68點）、收15,225.15點。費城半導體指數下跌0.12%（4.46點）、收3,800.07點。
道瓊指數前五大權重股當中，聯合健康保險（權重8.56%）上漲2.40%，家得寶（權重7.77%）上漲1.93%，高盛（權重7.29%）上漲1.72%，微軟（權重6.16%）上漲0.98%，Salesforce.com（權重4.92%）上漲0.17%。
高盛經濟學家布雷格斯（Joseph Briggs）最新報告將2021年美國經濟成長率預估從4.2%下修至3.8%，2022年GDP成長率預估從3.3%下修至2.9%，稱新冠變異毒株奧密克戎將拖累全球重啟經濟的步伐。受到Omicron的衝擊，上週全球股市市值縮水3%或3.7兆美元。
本週有兩家企業財報值得關注，均將於週四公佈，分別為全球第二大零售企業好市多（Costco）以及加拿大體育休閒服品牌露露檸檬（Lululemon）。其中，好市多季度銷售額預估將年增13%至490億美元，露露檸檬則已經連續兩次在季報發布時上調2021年展望，投資人預期本週該公司將再度上調年度財測，該公司目前預期年度營收最高將達到63億美元。
經濟數據方面，週五將公布的消費者物價指數（CPI）成為關注重點，因美國聯準會已經放棄暫時性通膨的措辭，且市場認為聯準會升息時機可能更早到來的預期在持續升溫當中。繼美國10月CPI年率創下近30年新高達到6.2%之後，11月CPI年率預期將繼續上揚達到6.7%，續創1982年以來的新高。月增長率則預期較前月的0.9%放緩至0.7%，此將寫下連續18個月的CPI月率增長。
美國銀行（Bank of America）首席經濟學家梅爾（Michelle Meyer）表示，11月的物價預期將普遍上漲，從傢俱、服飾到再製商品等，主要受到全球供應鏈瓶頸的影響；並且由於供應鏈的瓶頸，零售業者所能夠提供的折扣也會比去年同期更少。
芝商所（CME Group）根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具FedWatch 12月6日的數據顯示，2022年6月聯準會升息的機率達到87.3%，相比一週以前市場預期的升息機率不到60%。
標普500指數11大類股全面上漲：通訊服務（1.36%）、可選消費（1.42%）、基本消費（1.55%）、能源（2.09%）、金融（1.64%）、醫療保健（0.47%）、工業（1.79%）、資訊科技（1.07%）、原材料（1.70%）、房地產（1.54%）、公用事業（1.70%）。
個股表現部分，科技龍頭：蘋果（2.15%）、微軟（0.98%）、谷歌（0.90%）、亞馬遜（1.11%）、臉書（3.59%）、特斯拉（-0.59%）。半導體晶片：美光（1.02%）、超微（-3.44%）、賽靈思（-1.68%）、Nvidia（-2.14%）、高通（-0.60%）、德州儀器（0.64%）、英特爾（3.53%）。台股ADR：台積電ADR（-0.16%）、聯電ADR（-0.33%）、日月光ADR（-1.54%）、中華電信ADR（0.29%）。
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資料來源-MoneyDJ理財網