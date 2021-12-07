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麥當勞香芋派回歸！經典那堤買1送1　cama會員日85折

▲美食不斷漲價，荷包又縮水！優惠折扣小確幸來療癒大家。（圖／台灣麥當勞、cama café提供）
▲美食不斷漲價，荷包又縮水！優惠折扣小確幸來療癒大家。（圖／台灣麥當勞、cama café提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-07 10:27:43

今（7）日肯德基開始漲價，想必傷了不少民眾的心和荷包。現在分享美食優惠小確幸給大家，安撫一下心情。麥當勞慶祝咖啡師於「五星咖啡師大賽」摘星，將推出「經典那堤」買一送一，並宣告冬日限定的「香芋派」限定回歸。cama則在12月份迎來年度會員日，將提供最低85折優惠。

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▲台灣麥當勞自11月24日起調整部分產品價格。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞歡慶咖啡師摘星，推出「經典那堤買一送一」限定11家門市。（圖／台灣麥當勞提供）
11月底落幕的「五星咖啡師大賽」，全台共1100多名星級咖啡師激烈決選，台灣麥當勞McCafé今年共有11位咖啡師摘下「五星」最高榮耀。麥當勞分享摘星喜悅，宣布明（8）日於11家有新科「五星咖啡師」駐點餐廳的McCafé，推出「經典那堤（冰／熱）買一送一」限定優惠！

優惠回饋限定門市為：台北長春、三重三和、新店北新、竹北自強南、新竹經國二、清水中華、台中五權西、彰化曉陽、台南新營、鳳山鳳頂、高雄瑞隆

▲印有薯條圖案的分享袋，以有加購飲料的分享盒數量計算，數量有限，送完為止。（圖／台灣麥當勞提供）
▲印有薯條圖案的分享袋，以有加購飲料的分享盒數量計算，數量有限，送完為止。（圖／台灣麥當勞提供）
身邊沒有咖啡優惠限定門市嗎？沒關係，自12/8至1/18於全台麥當勞餐廳購買「麥當勞分享盒」，麥脆鷄腿、麥克鷄塊（20 / 30塊）、酥嫩鷄翅、勁辣香鷄翅與鷄塊鷄腿分享盒任一款，也可搭配指定飲品也可以買一送一喔！（限可口可樂、可口可樂zero、雪碧，無糖或檸檬風味冰紅茶、無糖冰綠茶）最高買五杯送五杯，還能免費獲得限量分享袋乙只。 (或送完為止)

▲香芋派期間限定回歸啦。（圖／台灣麥當勞提供）
▲香芋派期間限定回歸啦。（圖／台灣麥當勞提供）
冬日人氣甜點「香芋派」，則將於12/8至1/18期間限定回歸，一口咬下酥脆派皮，綿密香滑的口感，還吃得到芋頭顆粒，提醒若太暢銷可是會「提前售完為止」，錯過要再等一年。

▲cama café會員日，飲品、咖啡豆、禮盒、咖啡器具都享年度最低85折優惠。（圖／cama café提供）
▲cama café會員日，飲品、咖啡豆、禮盒、咖啡器具都享年度最低85折優惠。（圖／cama café提供）
cama café 12月年度會員日，將於12/10（五）與12/17（五）兩天，提供會員門市商品最低85折優惠，飲品、咖啡豆、禮盒、咖啡器具皆適用，消費還可累積cama點數。（優惠不含餅乾、麵包、蛋糕、輕食；外送平台不適用優惠；豆留森林不適用）

還沒成為會員的人，現在還有「新加入會員優惠」，另外可獲得大杯飲品同品項第二杯半價優惠券，僅限一組飲品進行折扣，一杯原價、一杯半價為一組，（限相同冰／熱。優惠活動不可併用）

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