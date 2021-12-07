對抗Omicron利器　巴西積極打疫苗提升覆蓋率

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巴西感染管制專家朱尼奧（Wercilei Júnior）指出，面對新變異株到來，積極推動疫苗接種是巴西的優勢之一，已有超過64%的人口完整接種2劑或單劑COVID-19疫苗。
雖然如此，研究顯示疫苗接種計畫完成6個月後，保護效力會逐漸下降，所以現在巴西擴大接種第3劑（追加劑）疫苗非常重要。
自11月以來，巴西衛生部已加強接種範圍擴大到所有成年人口，近8.5%的人口已接種追加劑。
克魯茲基金會（Fiocruz）暨馬托格羅索聯邦大學（UFMS）傳染病學教授克羅達（Júlio Croda）指出，Omicron是一種更具傳播性的新變異株，可能導致接種疫苗的人和之前感染者的免疫反應下降，所以接種疫苗和加強劑量對患者免於住院和死亡非常重要。
巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）指出，巴西已經歷過類似情況，當Delta變異株在許多國家成為主導病毒株，掀起新一波疫情時，巴西並未受到很大影響，主因之一是巴西人積極配合接種疫苗。
流行病學家艾維斯（Eliseu Alves）相信，目前巴西的一大優勢是，拒絕接種COVID-19疫苗的人數不多，疫苗也不短缺，而且多數州和市政當局對開放持謹慎態度，這些都是對抗Omicron的利基。
從上週開始，許多州和市政當局陸續取消今年底的寬鬆措施，由於擔心Omicron的影響，2022跨年慶祝活動甚至嘉年華狂歡節慶活動也被取消。艾維斯指出，科學界對新變異株所知甚少，有必要保持謹慎態度和繼續所有預防措施。
儘管有一些優勢，巴西卻仍拖延制訂重要決定，例如要求旅客入境出示疫苗護照，國家衛生監測局（Anvisa）在11月12日已提出有關技術性建議，但聯邦政府遲未採取措施。
前國家衛生監測局長尼托（Gonzalo Vecina Neto）表示，要求旅客入境出示疫苗接種證明並非新意，是正常防疫措施，如同來自黃熱病仍在傳播的國家的任何旅客，都必須出示黃熱病疫苗接種證明。（編輯：韋樞）1101207