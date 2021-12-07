外交角力！德媒：對中政策 新總理將延續梅克爾務實路線
德國議會預計將於本週三正式選舉社會民主黨(SPD)的蕭茲(Olaf Scholz)為下一任德國總理，為長達16年的梅克爾(Angela Merkel)時代拉下帷幕，並迎來由中間左翼掌權的局面。新總理上任後將面臨許多挑戰，首要就是新冠肺炎流行及應對。在外交方面，消息人士透露，蕭茲已透過歐盟高層向中國國家主席習近平遞話，將延續梅克爾的務實對華政策，有德媒形容，此舉與聯盟內其它政黨的意向背道而馳。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-07 08:04:01
綜合《每日鏡報》(Der Tagesspiegel)、《經濟周刊》(Wirtschaftswoche)等外媒報導，歐盟峰會主席米歇爾(Charles Michel)，10月中旬曾代替蕭茲向習近平傳話，希望延續梅克爾的對華政策，也會為此與未來的聯盟夥伴綠黨(Greens)以及自由民主黨(FDP)斡旋。
報導指出，在以上訊息傳遞時，有關新政府的組閣談判甚至還沒開始，但即便如此，綠黨和自民黨顯然都支持，應改變對北京的態度，在與社民黨的聯合協議中也載明，正努力在對華政策上進行跨大西洋的密切協調，尋求與志同道合的國家合作，以減少戰略依賴，並在與中國體系對抗的基礎上，實現德國的價值觀和利益，而這將明顯背離梅克爾時代的務實方針。
分析認為，這將導致新政府在外交政策上的首次爭端，而且德國未來的外交部長、德國綠黨聯席領袖貝爾博克(Annalena Baerbock)也已公開表態，誓要將人權置於德國外交的核心位置，並支持對中國、俄羅斯採取更強硬的態度。
有專家警告，梅克爾時代的對華政策已不再合適，新政府面臨的最大挑戰是審查並逐漸減少對中國的依賴，以降低自身的脆弱性。此外，德國也必須考慮到歐洲層面的問題，北京近期正在對個別歐盟成員國施壓，就像立陶宛與台灣互設代表處而遭到制裁一樣。