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高嘉瑜家暴案延燒！郭國文爆：林秉樞很欣賞范雲著作

▲立委高嘉瑜遭家暴案延燒，周刊爆料林秉樞與立委范雲等人一同吃飯照片曝光，更傳出林秉樞很欣賞范雲著作。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.07）
▲立委高嘉瑜遭家暴案延燒，周刊爆料林秉樞與立委范雲等人一同吃飯照片曝光，更傳出林秉樞很欣賞范雲著作。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.07）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-07 10:55:17｜2021-12-07 11:02:15

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案持續延燒，周刊今（7）日再爆料，林男常與政壇人士攀關係，更曾參加民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲、台灣民眾黨立委邱臣遠餐敘。對此，范雲表示，當天是學運老友聚會，不知道林秉樞會到；郭國文表示，林秉樞當天聊了范雲的論文和著作，讓人產生共鳴、印象深刻。

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鍾佳濱今日上午受訪表示，該餐敘是在2020年第十屆立委上任不久後，他和郭國文、范雲相約吃飯，邱臣遠則是過去就新南向議題有所互動，所以也邀請了邱臣遠與會，林秉樞則是因為人在附近，有與會者者提到所以過來致意，因此聊了幾句。

媒體追問，當時與林秉樞對話過程中，是否有感受到他的異狀？鍾佳濱坦言，「老實說根本忘記有這個人」，對這場餐敘沒有印象，也不曉得當時是用誰的手機拍照，而且應該也沒有加林男的Line，否則林秉樞應該會傳照片給他。

郭國文受訪表示，「那場飯局我記得，但對那張照片沒有印象」，范雲邀約他跟鍾佳濱一起吃飯，因為3人都是學運世代的人，主揪吃飯的不是林秉樞，林秉樞是當時剛好打電話來，所以約他一起吃飯，「很單純的一個午餐」。

媒體問當時聊了什麼？郭國文表示，當時該場飯局聊「閒話家常」，因為林秉樞之前有跟他提過，很欣賞范雲的論文著作，而飯局期間林男剛好打電話來，所以就邀請「要不要一起過來？」郭國文澄清政治人物找吃飯很平常，印象中不是跟林秉樞第一次吃飯。

范雲今日受訪表示，因為其他立委介紹而認識林先生，當天主要是學運老朋友約好要聚會，事前也不知道林秉樞會到，希望大家回歸親密關係暴力、利用性私密影像威脅的事情，我們應該一起譴責，作為立委，特別是性私密影像威脅，應該思考如何透過立法、政策，希望不要再有下一個受害人

媒體追問聚會聊了什麼？范雲表示，的確跟郭國文所講的，跟一般聚會沒太大不同。針對林秉樞熟讀熟讀她的論文會不會很驚訝?范雲表示，林秉樞是個博士生，有點像是學術界的後輩，但重要的是應該一起譴責親密關係的暴力、性私密影像防治，無論認不認識，所有人都要一起努力，預防再有下一個受害者。

邱臣遠受訪表示，看到周刊照片回想一下，他跟林秉樞不認識，也沒聯絡方式，這場聚會是受到鍾佳濱邀請。對於林秉樞當時的頭銜也沒印象，當時知道有立委會去，不知道還有其他人士，昨天還查了一下手機真的跟林男沒有互動。對於立委與林秉樞合照流出，他覺得「滿奇怪的！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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