立院三讀修正《運動產業發展條例》 捐款可減稅150％
立法院今（7）日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，主管機關為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事的發展，得設置專戶。營利事業對於主管機關的捐贈，可在1000萬額度內，按該金額的150％，自其當年度營利事業所得額中減除。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-07 10:32:26｜2021-12-07 11:11:08
立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌日前與中華奧會主席林鴻道、P.LEAGUE+聯盟執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、舉重國手郭婞淳、射箭國手湯智鈞、富邦悍將顧問陳金鋒等人，到立法院向朝野黨團請命。
《運動產業發展條例》增訂第26條之2在上個會期接近修法完成，但碰到疫情，再加上對於抵稅額度，行政院希望是150％，不過朝野立委主張200％或250％，但最後朝野認為「先求有、再求好」，因此以150％為主。
三讀條文還包括，針對中央主管機關專案核准的重點職業或業餘運動業，以及經過中央主管機關公告的重點運動賽事，能按捐贈金額的150％，自其當年度營利事業所得額中減除，且不受1000萬額度上限限制。
不過避免修法後影響國家財政收入，專戶每年累積金額以30億元為上限，且避免資源費配不均，明定各運動種類及受贈對象收受捐贈金額上限。