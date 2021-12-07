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立院三讀修正《運動產業發展條例》　捐款可減稅150％

▲多名運動界代表日前與立法院副院長蔡其昌，到立院向朝野黨團請命。（資料圖／黃建霖攝）
▲多名運動界代表日前與立法院副院長蔡其昌，到立院向朝野黨團請命。（資料圖／黃建霖攝）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-07 10:32:26｜2021-12-07 11:11:08

立法院今（7）日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，主管機關為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事的發展，得設置專戶。營利事業對於主管機關的捐贈，可在1000萬額度內，按該金額的150％，自其當年度營利事業所得額中減除。

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立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌日前與中華奧會主席林鴻道、P.LEAGUE+聯盟執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、舉重國手郭婞淳、射箭國手湯智鈞、富邦悍將顧問陳金鋒等人，到立法院向朝野黨團請命。

《運動產業發展條例》增訂第26條之2在上個會期接近修法完成，但碰到疫情，再加上對於抵稅額度，行政院希望是150％，不過朝野立委主張200％或250％，但最後朝野認為「先求有、再求好」，因此以150％為主。

三讀條文還包括，針對中央主管機關專案核准的重點職業或業餘運動業，以及經過中央主管機關公告的重點運動賽事，能按捐贈金額的150％，自其當年度營利事業所得額中減除，且不受1000萬額度上限限制。

不過避免修法後影響國家財政收入，專戶每年累積金額以30億元為上限，且避免資源費配不均，明定各運動種類及受贈對象收受捐贈金額上限。

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