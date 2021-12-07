《薰衣草》20年了　陳怡蓉罕吐內心話：滿滿悔恨

由陳怡蓉、許紹洋、林韋君、陳喬恩等人主演的偶像劇《薰衣草》，2001年12月6日在台視首播，如今屆滿20年，不管是劇本身還是主題曲，仍是不少粉絲心中的經典，不過女主角陳怡蓉昨（6日）晚在臉書談及此事，坦言每次看到重播「心中就滿滿的悔恨」。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-07 11:15:49｜2021-12-07 11:17:19
陳怡蓉回首出道作，感觸湧上心頭，「滿滿的那些年啊...」接著無奈地說：「每次只要看到《薰衣草》重播，心中就滿滿的悔恨，我恨寄己（自己）為什麼便當不少吃一個，為什麼都沒有人告訴我鏡頭上的我如此圓潤。」
此外，陳怡蓉還記得第一次看完首播，對自己當時的口音相當崩潰，然而，時任三立電視台執行副總的蘇麗媚告訴她「女生要有點不完美才可愛喔」，陳怡蓉打趣地說：「或許她已忘記，但這段珍貴的話卻給了少時第一次演戲的我活下來的勇氣。」
不過陳怡蓉表示，這些回憶都已成往事，嫁給整型名醫薛博仁5年多的她，感性寫下：「2021/12/06的今日，我依然不完美，但卻是醫生心中的好腦婆（自己說）Bambi（3歲女兒）小宇宙裡的好媽罵…這樣好像就夠了。」文末還搞笑標記「便當好好吃」。
網友紛紛留言：「那時候還去買書，跟薰衣草瓶，天啊！好懷念唷」、「記憶是陣陣花香～」、「我很喜歡此戲～哭完一次又一次」、「謝謝梁以薰～讓我20年那麼愛薰衣草（用力呼吸就會看到奇蹟）」、「不完美才是完美」！（編輯：楊穎軒）