Q4台灣晶圓代工營收估季增4% 全年增幅上看25%
受產能滿載及漲價效益帶動，2021年第3季台灣三大晶圓代工廠(台積電、聯電與世界先進)合計營收達173億美元，季增近12%，第4季在業者續漲價與產能滿載下，合計營收可望再季增4%，2021全年合計營收將超過650億美元，年增約25%；展望2022年，在訂單展望穩健、產能持續擴充等因素帶動下，合計營收可望再成長15到20%。
記者許家禎/台北報導
2021-12-07 11:22:09
DIGITIMES Research指出，2021年第3季受惠電子產品旺季效應，台灣三大晶圓代工業者產能利用率達滿載，加上晶圓代工漲價效益，台廠合計營除季增逾10%，年增亦連4季超過20%，表現亮眼。而第4季可望在產能利用率維持滿載且晶圓代工價格續漲之下，合計營收挑戰180億美元，季增估約4%，年增率亦將再維持20%以上的增幅。
DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為2022年半導體緊缺雖可緩解，但供需仍無法達到平衡，加上新冠肺炎疫情、中美局勢等不確定性因素恐干擾晶片供給，客戶多以長約確保供貨穩定，因此台灣晶圓代工業者對晶片需求仍樂觀，2022年將續擴產能因應，且有漲價機會，因此2022年三大台廠合計營收可望再年增超過15%，上看780億美元。