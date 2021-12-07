Omicron來襲！民眾黨團籲：增加誘因催出疫苗打氣

新冠病毒Omicron變異株傳播速度是Delta的2.5倍，至今已入侵43個國家地區，日本更宣布閃電鎖國防Omicron病毒入侵。針對各國嚴防Omicron，我國卻仍有超過500萬人連第一劑疫苗都還沒打，民眾黨立院黨團今（7）日召開記者會，呼籲政府增加誘因鼓勵民眾接種，並有計畫的規劃下一階段的防疫戰略。





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