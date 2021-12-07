Omicron來襲！民眾黨團籲：增加誘因催出疫苗打氣

新冠病毒Omicron變異株傳播速度是Delta的2.5倍，至今已入侵43個國家地區，日本更宣布閃電鎖國防Omicron病毒入侵。針對各國嚴防Omicron，我國卻仍有超過500萬人連第一劑疫苗都還沒打，民眾黨立院黨團今（7）日召開記者會，呼籲政府增加誘因鼓勵民眾接種，並有計畫的規劃下一階段的防疫戰略。
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賴香伶指出，不想打疫苗的民眾，或許不會因為施打點變多就願意打疫苗，部分地方政府因此祭出送禮券、現金、白米、蔬果或麵包等誘因，指揮中心也應針對疫苗接種率較低的縣市，提出明確且有效的補助方案，增加接種疫苗的誘因，尤其失聯移工與逾期居留外國人難以掌握，有鑑於過去有超過8成非法居留移工不願自行出面採檢，政府應要求仲介或雇主，主動聯絡疫苗施打站。
賴香伶表示，很多民間企業不願提供疫苗接種假，導致勞工須自行承擔接種後的風險及傷害，有一位民眾陳情指出，丈夫因公司沒有依法規提供疫苗接種假，強忍身體不適前往上班，最後在上班期間不幸身亡，這些「公司不合理的潛規則」造成的憾事，其實都能由政府事前充分宣導預防。
立委高虹安則指出，日本出現Omicron案例後，隨即要求航空業者「停售所有飛日國際航班」，禁止外國人入境，許多國家也重回封鎖，或是祭出更嚴格的邊境管制政策，反觀衛福部僅重申「守住邊境」，要求民間配合，民進黨政府看似還沉浸在防疫成績中，這和各國嚴陣以待的態度大相逕庭。
高虹安表示，指揮中心擬在百貨公司、賣場設置接種站，但其通常位於人口密集的市中心，原本就不乏醫療診所，再設新站未必能有效提升施打率，如此一國多制、一週數變，導致資源重複投入，應先參照既有的施打站地點，進行更具計畫性與針對性的拓點。
高虹安質疑，已經啟用5個月的疫苗預約平台，目前的用量如何？為何光是「租用」的委外費用就要將近2億？政府可曾想過平台的進退場規劃？
民眾黨團表示，全台歷經三級警戒，民生經濟受創，至今還在療傷，接下來進入疫情關鍵期，四大公投、春節返鄉潮都是可能的疫情破口，台灣禁不起再一次疫情警戒升級，政府應妥善分配防疫資源，提供明確且有效的疫苗施打誘因，勿將公帑浪費在防疫大內宣，避免Omicron變異株突破我國防疫安全網。
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