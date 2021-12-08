哪款衛生紙讓人持續回購？網友推爆這牌「兩種都神好用」

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在市面上要同時符合這兩個條件的衛生紙，多數網友首推「倍潔雅好韌真3層衛生紙」，認為「好韌真好用又不容易破」、「好韌真，在momo回購72包了」、「好韌真！！！厚度剛好不飛棉絮」、「好韌真超級推～過敏人很愛！」另外，同樣由倍潔雅推出的「純粹原色無漂白衛生紙」也有網友提及，並表示倍潔雅品牌價格親民又好用，「我家目前是倍潔雅無漂白跟好韌真不同地方用，都很推」，不僅皆不易破，無漂白衛生紙獲美國與德國雙認證，是敏感肌膚的人可以安心使用選擇之一。
除此之外，五月花的「厚」及全聯獨家販售的「怡柔」也有不少人擁護，「怡柔超推薦，但找好幾間都買不到」、「怡柔真心覺得很好用，雖然貴，但一張就夠」、「厚，雖然比較貴，但是一張抵三張」，更有網友開玩笑地說「五月花-厚，不掉屑，但是掉眼淚，因為比較貴」，獲得許多網友按讚認同。另外也有小部分民眾推薦「好事多科克蘭」與「舒潔」。
整體來說，「好事多科克蘭」與「舒潔」品牌廣為人知，但較容易起屑是網友覺得稍微可惜的部分；五月花的「厚」及「怡柔」都擁有厚度夠的特點，但在價格上較為昂貴；而倍潔雅的「好韌真」則展現高CP值且兼具「不掉屑、不易破」的優勢，也不愧榮登網友大肆好評的「TOP 1」！在琳瑯滿目的衛生紙市場裡，每個人心目中都有自己用慣的品牌，消費者在選購時不妨針對自己的用途，挑選最適合的款式。