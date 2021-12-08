COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

哪款衛生紙讓人持續回購？網友推爆這牌「兩種都神好用」

▲網友激推，持續回購，高CP值的衛生紙是哪一款呢？（圖／Shutterstock）
▲網友激推，持續回購，高CP值的衛生紙是哪一款呢？（圖／Shutterstock）

生活中心/綜合報導

2021-12-08 10:00:00

要說到每個人一天使用量最大的用品，衛生紙排名第二沒人敢排第一，因此若用到容易掉屑或是一擦就破的衛生紙，生活品質將大打折扣!!近期就有網友敲碗詢問，究竟哪一款的衛生紙會讓大家想要持續回購?短短幾個小時就引發許多網友推薦自己的口袋名單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲原PO詢問哪一款衛生紙會讓人想要回購的呢？（圖／擷取自全聯消費經驗老實說）
▲原PO詢問哪一款衛生紙會讓人想要回購的呢？（圖／擷取自全聯消費經驗老實說）
原PO於臉書社團《全聯消費經驗老實說》中發文，表示最近想要換別的衛生紙試試看，想問問大家會重複回購的衛生紙是哪一款呢？並列出期望的條件是「不容易破」與「不會起屑」，讓超過六百位網友推薦心目中最「挺」的衛生紙品牌。

▲好韌真不易破且不起屑的特點讓網友大推。（圖／擷取自全聯消費經驗老實說）
▲好韌真不易破且不起屑的特點讓網友大推。（圖／擷取自全聯消費經驗老實說）
在市面上要同時符合這兩個條件的衛生紙，多數網友首推「倍潔雅好韌真3層衛生紙」，認為「好韌真好用又不容易破」、「好韌真，在momo回購72包了」、「好韌真！！！厚度剛好不飛棉絮」、「好韌真超級推～過敏人很愛！」另外，同樣由倍潔雅推出的「純粹原色無漂白衛生紙」也有網友提及，並表示倍潔雅品牌價格親民又好用，「我家目前是倍潔雅無漂白跟好韌真不同地方用，都很推」，不僅皆不易破，無漂白衛生紙獲美國與德國雙認證，是敏感肌膚的人可以安心使用選擇之一。

▲網友推「倍潔雅好韌真、無漂白衛生紙」不易破又厚，「五月花」、「舒潔」也是選擇之一。（圖／擷取自全聯消費經驗老實說）
▲網友推「倍潔雅好韌真、無漂白衛生紙」不易破又厚，「五月花」、「舒潔」也是選擇之一。（圖／擷取自全聯消費經驗老實說）
除此之外，五月花的「厚」及全聯獨家販售的「怡柔」也有不少人擁護，「怡柔超推薦，但找好幾間都買不到」、「怡柔真心覺得很好用，雖然貴，但一張就夠」、「厚，雖然比較貴，但是一張抵三張」，更有網友開玩笑地說「五月花-厚，不掉屑，但是掉眼淚，因為比較貴」，獲得許多網友按讚認同。另外也有小部分民眾推薦「好事多科克蘭」與「舒潔」。


整體來說，「好事多科克蘭」與「舒潔」品牌廣為人知，但較容易起屑是網友覺得稍微可惜的部分；五月花的「厚」及「怡柔」都擁有厚度夠的特點，但在價格上較為昂貴；而倍潔雅的「好韌真」則展現高CP值且兼具「不掉屑、不易破」的優勢，也不愧榮登網友大肆好評的「TOP 1」！在琳瑯滿目的衛生紙市場裡，每個人心目中都有自己用慣的品牌，消費者在選購時不妨針對自己的用途，挑選最適合的款式。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.21%61.79%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀