喊話蘇貞昌應嚴查網軍 柯文哲：對「小編治國」不以為然
民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴一事，引發社會各界討論。不過近日也從該事件中延伸出「網軍」相關案外案。對此台北市長柯文哲兩度在臉書PO文，不僅呼籲行政院長蘇貞昌應當嚴查網軍外，更向民眾發起「一人一信寄到行政院」對蘇貞昌請願。對此柯文哲今（7）日上午接受訪問時，也再度表明對於目前政局「小編治國」的狀況相當不以為然。
記者丁上程／台北報導
2021-12-07 11:49:05
柯文哲在致蘇貞昌的信中表示，古今中外，歷史的迫害往往來自執政者對權力的不知節制、更因為旁觀者的輕忽冷漠。「是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異？是誰一邊說要處理政黨及其附隨組織不當財產，一邊拿著國家資源來剷除異己？」柯文哲直言，蘇貞昌應遵守承諾，徹底嚴查網軍，不再讓有權力者運用國家資源對他人侵害。政府高層不能變成加害者、也不該是旁觀者，因為藉由互信基礎薄弱的社會牟利，本身就是一種罪惡。
對此與柯文哲同場出席活動的新北市長侯友宜，以及桃園市長鄭文燦也對網軍一事做出回應。鄭文燦表示，如果有網路的暗黑勢力，踩了法律或道德的底線，「那不只是應該受到譴責，該受到法律制裁就要受到法律制裁。」侯友宜則強調，政府要正視這個問題，「有時候解鈴還是要繫鈴人」，大家想想看這問題從何而來、要去正視面對它。
現場記者也追問柯文哲，由於蘇貞昌說網軍爭議會嚴查嚴辦，但是目前看來沒有相關動作？對此柯文哲也笑著表示只要查林秉樞帳戶裡的金流就都知道了，「我們都知道怎麼查，但是我也非常清楚他們不會查，他們查不下去。」