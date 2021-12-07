COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

喊話蘇貞昌應嚴查網軍　柯文哲：對「小編治國」不以為然

▲台北市長柯文哲7日上午與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦等人一同出席活動。會後柯文哲被問到網軍議題，柯表示「對於『小編治國』感到不以為然」。（圖／記者丁上程攝，2021.12.07）
▲台北市長柯文哲7日上午與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦等人一同出席活動。會後柯文哲被問到網軍議題，柯表示「對於『小編治國』感到不以為然」。（圖／記者丁上程攝，2021.12.07）

記者丁上程／台北報導

2021-12-07 11:49:05

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴一事，引發社會各界討論。不過近日也從該事件中延伸出「網軍」相關案外案。對此台北市長柯文哲兩度在臉書PO文，不僅呼籲行政院長蘇貞昌應當嚴查網軍外，更向民眾發起「一人一信寄到行政院」對蘇貞昌請願。對此柯文哲今（7）日上午接受訪問時，也再度表明對於目前政局「小編治國」的狀況相當不以為然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲在致蘇貞昌的信中表示，古今中外，歷史的迫害往往來自執政者對權力的不知節制、更因為旁觀者的輕忽冷漠。「是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異？是誰一邊說要處理政黨及其附隨組織不當財產，一邊拿著國家資源來剷除異己？」柯文哲直言，蘇貞昌應遵守承諾，徹底嚴查網軍，不再讓有權力者運用國家資源對他人侵害。政府高層不能變成加害者、也不該是旁觀者，因為藉由互信基礎薄弱的社會牟利，本身就是一種罪惡。

對此與柯文哲同場出席活動的新北市長侯友宜，以及桃園市長鄭文燦也對網軍一事做出回應。鄭文燦表示，如果有網路的暗黑勢力，踩了法律或道德的底線，「那不只是應該受到譴責，該受到法律制裁就要受到法律制裁。」侯友宜則強調，政府要正視這個問題，「有時候解鈴還是要繫鈴人」，大家想想看這問題從何而來、要去正視面對它。

現場記者也追問柯文哲，由於蘇貞昌說網軍爭議會嚴查嚴辦，但是目前看來沒有相關動作？對此柯文哲也笑著表示只要查林秉樞帳戶裡的金流就都知道了，「我們都知道怎麼查，但是我也非常清楚他們不會查，他們查不下去。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
39.35%60.65%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀