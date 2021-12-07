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誰是幕後老大？在野黨聯手黃士修　喊話北檢抓林秉樞金流

▲由左至右依序為國民黨游淑慧、羅智強、徐巧芯、公投領銜人黃士修、鄭照新。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.07）
▲由左至右依序為國民黨游淑慧、羅智強、徐巧芯、公投領銜人黃士修、鄭照新。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.07）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-07 11:53:12｜2021-12-07 12:08:08

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引爆背後有「國家級網軍」介入帶風向、操弄輿論等質疑。國民黨台北市議員羅智強、核四公投領銜人黃士修等人今（7）日大動作前往台北地檢署，按鈴提告冒充公務員職權罪、洗錢、偽造私文書、公然恐嚇等4項罪名。羅智強直言，林秉樞的惡質是背後特定集團用大量金流餵養慣出，台灣人民真的要痛定思痛根除網軍現象。

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黃士修說，府院黨這幾天全力滅火，想導成是一起單純家暴案，可現在高嘉瑜家暴案已涉及國家級網軍，有大量不明金流在進出，金流哪裡來？是不是透過民進黨政府執政之下一些國營事業或政府部門編列的相關預算發包到外圍的基金會，再交給林秉樞作為白手套，甚至有洗錢嫌疑，希望檢調調查。

羅智強說，「網軍治國」已是台灣最醜陋的風景，誰是林秉樞幕後老大就把他揪出來，今天告發的不是林秉樞而已而是背後整串的網軍黑色產業鏈；現在已經看到各種消息在帶風向想切割林秉樞，林秉樞不是獨立存在的現象，而是網軍惡質霸凌全台、甚至連高嘉瑜立委都能家暴的惡劣地步。

羅智強特別強調，不是要看林秉樞這個人，而是他的囂張、惡質與可惡是被特定集團慣出來，用大量金流餵養，才讓他如此囂張，「我們真要痛定思痛，根除網軍現象」，把網軍除惡務盡、根絕它。

▲由左至右依序為國民黨游淑慧、徐巧芯、羅智強、鄭照新、公投領銜人黃士修。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.7）
▲由左至右依序為國民黨游淑慧、徐巧芯、羅智強、鄭照新、公投領銜人黃士修。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.7）
羅智強說，根據各方報導，連總統府都澄清林秉樞非公務員，但他卻用假冒混充對外宣稱是國安高層，經國安局等相關單位澄清，他甚至能用國安幕僚身分去喬疫苗還喬成功，已嚴重敗壞政府機關形象，涉犯《刑法》158條；另外，是否有2300萬元巨額存款？又出現377萬餘額單據，短短時間內有大額款項進出涉及洗錢，請檢調追出金流，若是媒體所稱用P圖改造那又涉及偽造私文書。最後，在高嘉瑜家暴事件披露後，電視節目上有一些斗內留言在恐嚇高嘉瑜，已經涉及公然恐嚇，斗內金流很好查，請抓出恐嚇者再循線追查網軍結構基礎以及與林秉樞的關係。

黃士修表示，過去以來一直跟民進黨網軍交手，之前曾檢舉林瑋豐或Sabrina等案，今天林秉樞案也牽涉國家級網軍，「我身為公投領銜人」，民間提起藻礁跟核四公投就是網軍最大受害者，林秉樞發包網軍攻擊在野黨、攻擊民間團體也好，手上有這麼大規模的金流到底發包哪裡去？指揮哪些單位？對民間發起攻擊是任何民主國家、民主社會都不能容忍的事，可是府院黨正在截斷金流的調查，現正在帶風向不要去調查金流，一旦調查金流，一連串粽子就會被抓出來，醜陋真相會暴露在光天化日下。

今天聯名提告的名單還包括：市議員游淑慧、徐巧芯、侯漢廷、前國民黨文傳會副主委鄭照新等人。

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