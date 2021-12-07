誰是幕後老大？在野黨聯手黃士修　喊話北檢抓林秉樞金流

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羅智強說，「網軍治國」已是台灣最醜陋的風景，誰是林秉樞幕後老大就把他揪出來，今天告發的不是林秉樞而已而是背後整串的網軍黑色產業鏈；現在已經看到各種消息在帶風向想切割林秉樞，林秉樞不是獨立存在的現象，而是網軍惡質霸凌全台、甚至連高嘉瑜立委都能家暴的惡劣地步。
羅智強特別強調，不是要看林秉樞這個人，而是他的囂張、惡質與可惡是被特定集團慣出來，用大量金流餵養，才讓他如此囂張，「我們真要痛定思痛，根除網軍現象」，把網軍除惡務盡、根絕它。
羅智強說，根據各方報導，連總統府都澄清林秉樞非公務員，但他卻用假冒混充對外宣稱是國安高層，經國安局等相關單位澄清，他甚至能用國安幕僚身分去喬疫苗還喬成功，已嚴重敗壞政府機關形象，涉犯《刑法》158條；另外，是否有2300萬元巨額存款？又出現377萬餘額單據，短短時間內有大額款項進出涉及洗錢，請檢調追出金流，若是媒體所稱用P圖改造那又涉及偽造私文書。最後，在高嘉瑜家暴事件披露後，電視節目上有一些斗內留言在恐嚇高嘉瑜，已經涉及公然恐嚇，斗內金流很好查，請抓出恐嚇者再循線追查網軍結構基礎以及與林秉樞的關係。
黃士修表示，過去以來一直跟民進黨網軍交手，之前曾檢舉林瑋豐或Sabrina等案，今天林秉樞案也牽涉國家級網軍，「我身為公投領銜人」，民間提起藻礁跟核四公投就是網軍最大受害者，林秉樞發包網軍攻擊在野黨、攻擊民間團體也好，手上有這麼大規模的金流到底發包哪裡去？指揮哪些單位？對民間發起攻擊是任何民主國家、民主社會都不能容忍的事，可是府院黨正在截斷金流的調查，現正在帶風向不要去調查金流，一旦調查金流，一連串粽子就會被抓出來，醜陋真相會暴露在光天化日下。
今天聯名提告的名單還包括：市議員游淑慧、徐巧芯、侯漢廷、前國民黨文傳會副主委鄭照新等人。