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邱淑貞女兒發育超好　側面「致命曲線」被看光

▲沈月在廣告中秀出好身材。（圖／沈月IG）
▲沈月在廣告中秀出好身材。（圖／沈月IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-07 13:59:48｜2021-12-07 14:12:22

港星邱淑貞大女兒沈月，繼承媽媽優良基因，被歸類為「最正星二代」，已經20歲的她，衣著尺度逐漸開放，近來拍攝一支珠寶廣告，穿上低胸小禮服大展傲人上圍，港媒認為她成為媽媽的接班人，只是時間早晚的問題。

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▲沈月猶如嫩版邱淑貞。（圖／沈月IG）
▲沈月猶如嫩版邱淑貞。（圖／沈月IG）
▲沈月外貌出眾。（圖／沈月IG）
▲沈月外貌出眾。（圖／沈月IG）
▲沈月有雙媚眼。（圖／沈月IG）
▲沈月有雙媚眼。（圖／沈月IG）
▲沈月Cos赤木晴子。（圖／沈月微博）
▲沈月長腿吸睛。（圖／沈月微博）
沈月在IG分享廣告片段，她一連換穿兩套晚宴裝，剪裁均採深U設計，只見沈月在飾品店欣賞珠寶，用手輕點展示櫃，珠寶便穿戴到身上，舉手投足散發性感小女人的味道，側身、正面豐滿曲線，以及一顰一笑，讓人彷彿看到邱淑貞的錯覺。

▲沈月接拍珠寶廣告。（圖／沈月IG）
▲沈月接拍珠寶廣告。（圖／沈月IG）
▲沈月穿低胸洋裝，好身材藏不住。（圖／沈月IG）
▲沈月穿低胸禮服，好身材藏不住。（圖／沈月IG）
▲沈月風采迷人。（圖／沈月IG）
▲沈月風采迷人。（圖／沈月IG）
▲沈月頗有明星架式。（圖／沈月IG）
▲沈月頗有明星架式。（圖／沈月IG）
事實上，沈月先前受訪時透露，雖然自己個性內向，但很喜歡唱歌跳舞，所以想跟媽媽一樣出道當藝人，港媒猜測她接拍這支廣告，應該是為了幕前演出試水溫，網友也「敲碗」希望她早日正式出道，在大銀幕上看到她的演出。（編輯：楊穎軒）

▲邱淑貞《賭神2》造型。（圖／她刊iiiher微博）
▲邱淑貞是影壇傳奇女神。（圖／她刊iiiher微博）

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