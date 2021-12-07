邱淑貞女兒發育超好　側面「致命曲線」被看光

港星邱淑貞大女兒沈月，繼承媽媽優良基因，被歸類為「最正星二代」，已經20歲的她，衣著尺度逐漸開放，近來拍攝一支珠寶廣告，穿上低胸小禮服大展傲人上圍，港媒認為她成為媽媽的接班人，只是時間早晚的問題。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲沈月猶如嫩版邱淑貞。（圖／沈月IG）▲沈月外貌出眾。（圖／沈月IG）▲沈月有雙媚眼。（圖／沈月IG）▲沈月長腿吸睛。（圖／沈月微博）沈月在IG分享廣告片段，她一連換穿兩套晚宴裝，剪裁均採深U設計，只見沈月在飾品店欣賞珠寶，用手輕點展示櫃，珠寶便穿戴到身上，舉手投足散發性感小女人的味道，側身、正面豐滿曲線，以及一顰一笑，讓人彷彿看到邱淑貞的錯覺。▲沈月接拍珠寶廣告。（圖／沈月IG）▲沈月穿低胸禮服，好身材藏不住。（圖／沈月IG）▲沈月風采迷人。（圖／沈月IG）▲沈月頗有明星架式。（圖／沈月IG）事實上，沈月先前受訪時透露，雖然自己個性內向，但很喜歡唱歌跳舞，所以想跟媽媽一樣出道當藝人，港媒猜測她接拍這支廣告，應該是為了幕前演出試水溫，網友也「敲碗」希望她早日正式出道，在大銀幕上看到她的演出。（編輯：楊穎軒）▲邱淑貞是影壇傳奇女神。（圖／她刊iiiher微博） View this post on Instagram A post shared by 🌙 (@yuetyuetxx)約定教唱！後輩男星突過世 江蕙痛哭：此生無緣陳美鳳疑似全裸泡湯 床上40萬愛馬仕包搶鏡玄彬搶走孫藝真飯碗！心中女友地位下降 認了幸福不是她