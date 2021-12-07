三讀修正《道交條例》　限縮民眾檢舉項目為46項

近年來民眾檢舉交通違規數量增加，立法院今（7）日三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，限縮民眾可檢舉項目，明列46種違規樣貌；至於連續檢舉部分，必須超過6分鐘或行經1個路口以上。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-07 13:23:23
行車記錄器、智慧型手機普及，民眾交通檢舉案件從2016年153萬7000多件，2020年增至598萬6000多件，且有些案件為連續性跟拍或報復性檢舉，因此產生民怨。行政院政務委員唐鳳去年也開會決議，針對性、惡意性檢舉需考慮比例原則，予以適當限制。
《道路交通管理處罰條例》第7條之1規定，民眾對於違反條例的行為者，得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。而三讀條文明列開放檢舉項目，包括動態違規與靜態違規。
動態違規包括，駕駛人未戴安全帽、點燃香菸駕駛，在高、快速公路的不當行駛及裝載，駕駛人有蛇行等危險駕駛行為，違規超車、迴車，闖紅燈、闖平交道等行為。
靜態違規部分則有限縮於在路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序的違規停車。包括在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內等特定地點的違規停車、併排停車、占用身障停車格等。
另外連續舉發部分，民眾檢舉同車輛違反同一規定時，違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過1個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1次為限。