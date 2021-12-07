恩愛時男友突掉假髮，引來醫師幽默回覆：「愛他就幫他戴回去」並呼籲洗澡時要避免「掉髮元兇」

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不少網友都認為當下應該會忍不住笑場，「等等，先讓我笑一下」、「先忍住笑聲」、「我控制不住我的嘴角上揚」、「哈哈哈，對不起，我笑了」、「哈哈哈哈哈，肚子痛了，太有畫面了」、「先愣住，然後大笑，再來就掰掰了」。
部分網友表示會繼續下去「講真，愛他不會介意這些」、「繼續啊，有真愛髮型是重點嗎？」、「默默黏回去，再把電燈關掉都一樣」、「親吻他的頭，因為愛繼續下去」、「10個禿頭9個富，認真做下去不要停！」；而另外一部分人則表示自己沒辦法「這樣沒辦法繼續，先拍照，上傳，然後穿衣服跑了」、「直接冷到不行」、「瞬間…乾了」。
對此，高雄市立大同醫院整形外科主任沈彥廷也現身神回覆道「愛他就不動聲色把假髮戴回去」，幽默的口吻笑歪網友，但他也接著貼心提醒，近來正好有強烈冷氣團來襲，有禿頭或掉髮問題的朋友，應該要多注意洗澡水溫是否過高，因為「太熱的水洗頭容易造成油水不平衡，油脂分泌過多容易毛囊阻塞，正確的水溫洗髮才能避免掉髮問題喔！」
掉髮原因千百種，而季節轉換也會影響頭髮的生長周期，沈彥廷醫師就曾在臉書粉專「 Dr. Jimmy的美麗秘密-沈彥廷整形醫師」發文提醒民眾「季節轉換造成的掉髮應是暫時性的」因此，平時只要做好頭皮清潔、均衡飲食、適度運動以及良好身活作息，就無需太擔心季節轉換而造成的落髮問題。
▲沈彥廷醫師提醒，季節轉換造成的掉髮應是暫時性的，可以從水溫開始進行調整。（圖/翻攝臉書/Dr. Jimmy的美麗秘密-沈彥廷整形醫師）
據沈彥廷醫師透露，頭髮的毛囊就像人一樣，從出生開始分為生長期、退化期和休止期三個階段，且不停的循環。生長期會持續3至5年後，進入1至2星期的退化期，最後進入5至6星期的休止期。在休止期時，頭髮會先脫落等到進入下一個生長週期後，毛囊才會再生長出新的頭髮。
而健康的成年人，大約有10萬根頭髮，其中約有1萬根頭髮處於休止期，因此在為期約100天的休止期期間，每天的落髮量約50到100根之間是正常的，而若已經有禿頭跡象，想要重返豐厚的髮量，還是需要藉助專業的植髮手術，但醫師也提到若到禿頭晚期，後枕部的髮量已經呈現稀疏，植髮就會有困難。
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