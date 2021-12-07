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你今天運動了嗎？　專家授「保持運動習慣5秘訣」

你今天運動了嗎？　專家授「保持運動習慣5秘訣」
你今天運動了嗎？　專家授「保持運動習慣5秘訣」

健康醫療網

2021-12-07 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠疫情爆發後，打斷了民眾原有的運動習慣，體重也明顯飆升。臺北市北投區健康服務中心為了促進全人健康，推廣「放鬆覺察跑（悠遊跑）」課程，教導民眾輕鬆健康跑步技巧，提升運動識能與運動效果，並結合智慧工具Google Fit及體脂計，追蹤步數、心肺強化分數及體脂率、肌肉量變化，分階段獎勵表現優異民眾，有效提升全人運動意願，養成規律運動習慣。

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5點放鬆覺察跑  保持運動持續性

多數人一提到跑步就聯想到氣喘吁吁、汗流浹背、疲累不堪的印象，坊間還盛傳跑步傷膝蓋，再加上時間、環境、天氣等因素，常常虎頭蛇尾、半途而廢。為激發民眾對跑步的熱情與持續性，張世傑老師分享「放鬆覺察跑（悠遊跑）」五大祕訣： 

1.姿勢：頭擺正看前方，腰挺直兩手自然前後擺，抬大腿稍向前跨，步幅不宜過大，全腳掌著地。

2.呼吸：自然規律呼吸。

3.時間：從5分鐘開始，目標是30分鐘以上。

4.地點：首選空氣新鮮的大自然環境，其次使用健身房跑步機或在家裡繞圈折返也可以。

5.找到不累點：不會喘不過氣、不會疼痛、不覺疲累、不競速、不聊天、不聽音樂，放鬆覺察自己身心和周遭環境，找到自己的不累點和甜蜜點，讓跑步更為輕鬆自在，進而享受跑步，持續運動。

全球6%的死亡率　與身體活動不足有關

北投區健康服務中心吳俊良主任表示，根據世界衛生組織調查，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年有6%的死亡率與身體活動不足有關，總體來說，跑步有利於關節健康，但過量高強度的跑步可能會引發關節問題，也應注意。



資料來源：健康醫療網 你今天運動了嗎？　專家授「保持運動習慣5秘訣」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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