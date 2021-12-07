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多數人一提到跑步就聯想到氣喘吁吁、汗流浹背、疲累不堪的印象，坊間還盛傳跑步傷膝蓋，再加上時間、環境、天氣等因素，常常虎頭蛇尾、半途而廢。為激發民眾對跑步的熱情與持續性，張世傑老師分享「放鬆覺察跑（悠遊跑）」五大祕訣：
1.姿勢：頭擺正看前方，腰挺直兩手自然前後擺，抬大腿稍向前跨，步幅不宜過大，全腳掌著地。
2.呼吸：自然規律呼吸。
3.時間：從5分鐘開始，目標是30分鐘以上。
4.地點：首選空氣新鮮的大自然環境，其次使用健身房跑步機或在家裡繞圈折返也可以。
5.找到不累點：不會喘不過氣、不會疼痛、不覺疲累、不競速、不聊天、不聽音樂，放鬆覺察自己身心和周遭環境，找到自己的不累點和甜蜜點，讓跑步更為輕鬆自在，進而享受跑步，持續運動。
全球6%的死亡率 與身體活動不足有關
北投區健康服務中心吳俊良主任表示，根據世界衛生組織調查，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年有6%的死亡率與身體活動不足有關，總體來說，跑步有利於關節健康，但過量高強度的跑步可能會引發關節問題，也應注意。
資料來源：健康醫療網 你今天運動了嗎？ 專家授「保持運動習慣5秘訣」
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